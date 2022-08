Coppa Italia Eccellenza LIVE: Pro Dronero-Cuneo termina 0-0. RIVIVI LA DIRETTA

Andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza: al “Filippo Drago” si affrontano Pro Dronero e AC Cuneo 1905 Olmo. SEGUI LA DIRETTA DI PRO DRONERO-CUNEO

FORMAZIONI UFFICIALI PRO DRONERO-AC CUNEO 1905 OLMO

CRONACA DI PRO DRONERO-CUNEO (dalle 15)

PRIMO TEMPO

1′ – Si parte! (ore 15.03)

2′ – Bernardi svirgola l’intervento, la palla finisce in area biancorossa con Dia che blocca la sfera: per l’arbitro è retropassaggio. Punizione in area e giallo per il portiere. Sugli sviluppi della punizione gol annullato per fuorigioco ad Andrada

5′ – 4-3-3 per la Pro: in attacco tridente De Peralta-Andrada-Bertoglio, da segnalare la novità Galfrè come centrale di difesa; 4-2-3-1 per il Cuneo: Andrea Dalmasso punta centrale, supportato da Giacomo Dalmasso, Botasso e Rastrelli.

10′ – Match combattuto ma per ora nessuna chiara occasione da gol, sempre 0-0.

17′ – Superato il quarto d’ora, sempre 0-0.

25′ – Non si sblocca il risultato, al momento nessuna parata impegnativa da parte dei portieri. Gioco fermo per il “cooling break”.

27′ – Andrea Dalmasso raccoglie una corta respinta della difesa e calcia dal limite: palla fuori.

28′ – Risponde la Pro: cross basso di Segovia da destra, a centroarea non ci arriva per poco De Peralta, complice anche il tagliafuori in diagonale di Bernardi. Dinamica simile poco dopo dall’altra parte: cross basso teso di Andrea Dalmasso da sinistra, Giacomo non ci arriva.

30′ – Entrata irruente di Andrada su Dia in presa bassa: l’attaccante viene ammonito.

40′ – Gara sempre viva agonisticamente, ma è sempre 0-0. AMMONITI nella stessa azione Caridi e Bosio (P).

45′ – 4′ di recupero

45’+1 – AMMONITO Botasso (C)

45’+4 – INTERVALLO

SECONDO TEMPO

45′ – Si riparte! (ore 16.05)

55′ – Inizio ripresa sulla falsa riga del primo tempo: sempre 0-0.

60′ – Situazione che non cambia: sempre 0-0. Qualche movimento sulla panchina del Cuneo.

64′ – AMMONITO mister Caridi (P)

70′ – Cooling break e doppio cambio per il Cuneo: dentro Armando e Costa per Giacomo Dalmasso e Benso.

73′ – Crampi per Rastrelli: al suo posto dentro Marco Magnaldi

75′ – In questa ripresa è il Cuneo a fare maggiormente la partita, ma continuano a latitare le occasioni.

76′ – Occasione Cuneo nella miglior azione della partita: ripartenza condotta e, poi, conclusa, da Armando dopo un bel dialogo sulla sinistra; conclusione da fuori, para Rosano.

77′ – Armando ancora: tiro a giro, palla alta.

80′ – AMMONITO Bernardi (C). Tuoneggia intanto sul “Drago”

85′ – Doppio cambio nella Pro: fuori Andrada, dentro Rrotani; fuori Bosio dentro Ribero

86′ – AMMONITO Andrea Dalmasso (C)

87′ – Cambio nel Cuneo: fuori Botasso, in campo Giachino

90′ – 5′ di recupero

90’+5 – FINISCE QUI! 0-0 FRA PRO DRONERO E CUNEO! Domenica 4 settembre return match al “Paschiero”