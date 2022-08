Cuneo: inaugurata “| Paesaggi | Punto Zero”, mostra di fotografia documentaria a tema ambiente (VIDEO)

E’ stata inaugurata oggi, presso Palazzo Santa Croce e nel Chiostro del Complesso monumentale di San Francesco, l’edizione numero zero di “| Paesaggi | Punto Zero”: il Festival di fotografia documentaria Organizzata dall’associazione FormicaLab con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo, il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e di Confartigianato Cuneo.

Venti autori da tutta Italia e di fama nazionale e internazionale, vincitori di numerosi premi hanno esposto foto riguardanti paesaggi e temi ambientali e naturali come la tempesta Alex che ha colpito la Val Vermenagna nell’ottobre 2020, la mancanza di neve e terremoto che in afflisse il centro Italia nel 2016.

L’apertura della mostra è stata preceduta dall’intervento dell’Ass. Cristina Clerico, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, dalle parole Pietro Vertamy, del curatore della mostra, e da una performance performance per voce e loop station di Serena Covella.

Vertamy, ha dichiarato: “L’intenzione è quella di creare un evento culturale pubblico e gratuito, che abbia l’ambizione di guardare lontano, alimentando un festival tematico annuale per la documentazione, rappresentazione, analisi e comprensione del paesaggio contemporaneo attraverso l’utilizzo armonioso ed equilibrato di differenti discipline visuali. La prima edizione fotografica è per noi un punto zero, raccogliendo venti autori italiani, fotografi professionisti provenienti principalmente dal mondo dell’editoria e dell’arte, chiamati a partecipare con un progetto sulle tematiche a noi care. Particolare attenzione sarà data anche al territorio cuneese, con tre fotografi della Granda in mostra”.

L’esposizione rimarrà aperta ancora nei tre successivi weekend, fino al 18 settembre con alcuni appuntamenti di indagine con fotografi ospitati a Villa Tornaforte, a Madonna dell’Olmo di Cuneo.

Di seguito l’elenco completo degli autori in mostra:

Marco Zorzanello (VI) con “Snowland” (2018)

TerraProject (Rorandelli+Donati+Paolini+Borzoni) (FI) con “di Semi e di pietre” (2020)

Dario Bosio (TO) con “On Wilderness” (2021)

Andrea Petrosino (TA) con “Circum” (2015)

Studio Figure (Ticozzi+Fanizza) (MI) con “Playground: Cave” (2021)

Luca Nizzoli Toetti (MI) con “Italia in treno” (2016)

Francesco Doglio (CN) con “Alex” (2020)

Daniele Lira (TN) con “Vajont” (2013)

Marina Vincenti (VT) di “Ammappalitalia” con “Cartoline da Paese Europa” (2017)

Marco Buratti (MS) con “Z.I.A. Zona industriale Apuana” (2016)

Luca Giacosa (CN) con “Singularity” (2010-2020)

Luca Quagliato (MI) con “La terra di sotto” (2018-2022)

Manuel Guffanti (RM) con “Sulfur” (2010-2020)

Fabio Itri (RC) con “’Spremunti, ai confini di un continente” (On going)

Sara Furlanetto (AT) di “Va’ Sentiero” con “Va’ Sentiero. La spedizione lungo il sentiero Italia” (2019-2021)

Luca Prestia (CN) con “Oltrepassare la frontiera” (2020)

Giancarlo Barzagli (FI) con “Sulla soglia” (2020)

Marco Rigamonti (PC) con “Periplo siciliano” (On Going)

Valentina Vannicola (RM) con “Living Layers” (2012)

OltreTevere (Di Biagio+Chiantera+Borgia+Zorzanello+Gori; a cura di Sarah Carlet) con “OltreTevere” (2020)