Marco Perosino candidato alla Camera con Forza Italia: “La mia campagna elettorale sarà basata sulle proposte”

Per le prossime imminenti elezioni politiche del 25 settembre sono stato candidato nel collegio plurinominale Camera per Cuneo – Asti – Alessandria.

Trattandosi della prima esperienza di elezioni a numeri ridotti di parlamentari (meno 230 deputati e meno 115 senatori) non era facile ottenere un posto con possibilità di esito positivo.

Orbene, la mia posizione nell’attuale complesso meccanismo elettorale è considerata buona. Il capolista è il collega Roberto Pella, Vice Presidente ANCI e Sindaco di Valdengo, amico da sempre, validissimo amministratore.

Ringrazio pertanto Forza Italia che ha creduto in me, dopo l’esperienza in Senato, quale rappresentante di una vasta area, il cosiddetto “Piemonte Sud”.

Sono berlusconiano convinto da sempre e credo nella saggezza e nell’intuito di un uomo che ha sempre compiuto miracoli, nella sua vita di imprenditore e nella sua lunga esperienza politica improntata dalla proposta di ideali di libertà economica, sociale e politica.

Ringrazio pertanto Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e Licia Ronzulli per la fiducia.

Il partito di FI è strutturato su base nazionale, regionale e provinciale. Il coordinatore regionale Paolo Zangrillo ha svolto un compito di composizione delle liste, nella mediazione e nell’equilibrio.

In accordo e su forte pressione politica dell’amico Governatore della Regione Alberto Cirio, FI mi offre questa ulteriore possibilità di servizio nella più alta istituzione.

Li ringrazio entrambi e cercherò di operare bene, con impegno senz’altro, con spirito di squadra, nel rispetto degli elettori tutti.

La mia campagna elettorale sarà basata sulle proposte, mai sull’odio o la denigrazione degli avversari.

Comincerò gradualmente, con metodo e determinazione.

Senatore Marco Perosino