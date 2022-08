Italia Sovrana e Popolare ammessa alle elezioni: ufficiali i candidati cuneesi per Camera e Senato

Italia Sovrana e Popolare è stata ammessa alle elezioni politiche del 25 settembre, dopo aver raccolto in appena due settimane, in pieno agosto, le sottoscrizioni necessarie per essere presenti in tutti i collegi elettorali d’Italia.

La formazione, che unisce tre partiti e quindici associazioni, si prefigge “di tornare ad applicare la Costituzione del 1948 (piena occupazione, uguaglianza sostanziale, economia mista, pace), obiettivo raggiungibile solo recedendo da organismi sovranazionali incompatibili con essa, quali l’Unione Europea e la Nato“.

“Sempre in linea coi principi costituzionali, ISP individua tra le priorità il rafforzamento della sanità pubblica e l’eliminazione di tutte le restrizioni covid, le quali hanno determinato gravissime fratture sociali e comportato conseguenze economiche insostenibili” sottolineano dall’aggregazione politica.

Nei collegi uninominali della provincia Granda per la Camera dei deputati “Italia Sovrana e Popolare” candida due praticanti avvocati, entrambi iscritti a Riconquistare l’Italia: Federico Musso, assistente universitario di diritto pubblico, venticinque anni, nel collegio U05 (Cuneo) e Gerarda Monaco, ventisette anni, studentessa magistrale in Scienze dell’Amministrazione, nel collegio U04 che comprende l’albese, il braidese e l’intera provincia di Asti.

Nel collegio uninominale del Senato la candidata è Sonia Grieco, centallese, dipendente ATA. Per quanto riguarda il listino proporzionale della Camera (Piemonte 2 – collegio P02), l’aggregazione politica del “sovranismo costituzionale” schiera Claudio Messora, giornalista ed editore della web tv Byoblu, l’avvocato torinese Daniela Talarico, Roberto Di Prima, in quota Azione Civile di Ingroia e Anna Maria Ottaviano Ivoli, già candidata alle passate elezioni comunali di Asti con Ancora Italia.

Al Senato nel collegio Piemonte 2 sono presenti i seguenti candidati Canzio Giuseppe Visentin (Partito Comunista di Marco Rizzo), Marzia Manuela Bauco, Renato Kovacic e Francesca Bucino.

c.s.