Calcio a 5: annunciati girone e date della C1, si aspetta ancora per la C2

Nella serata di venerdì il Comitato Piemonte-VDA della LND ha diramato un lungo comunicato avente a oggetto la stagione 2022/23. Tra i vari argomenti toccati ci sono anche i campionati di C2 e C2 di calcio a 5.

Partendo dalla serie C1, il Comitato ha ufficializzato le 12 squadre che saranno ai nastri di partenza della prossima stagione. Di esse quattro sono cuneesi, con la solita folta pattuglia di formazioni torinesi a rappresentare la maggioranza:

AREA CALCIO ALBA ROERO

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

AURORA NICHELINO (TO)

BUTTIGLIERESE 95 (AT)

FUTSAL SAVIGLIANO

GIOVANILE CENTALLO 2006

POL. PASTA (TO)

SERMIG (TO)

TAURUS FUTSAL 2011 (TO)

TOP FIVE S.R.L. (TO)

U.S. BORGONUOVO SETTIMO (TO)

VDL FIANO PLUS (TO)

Il campionato avrà inizio nel weekend di venerdì 23 settembre e finirà in quello del 31 marzo 2023. Molto lunga la pausa natalizia: l’ultima partita del girone di andata di giocherà il 2 dicembre, la prima del girone di ritorno il 20 gennaio 2023.

Un po’ più complicato, invece, il discorso per la Serie C2. L’idea del comitato è di proporre due gironi da 12 squadre ciascuno, per un totale di 24. Al momento, con il ripescaggio del Gear Fucsia Nizza, si è arrivati a 23, di cui due cuneesi:

ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 (TO)

ACADEMY TORINO FUTSAL (TO)

ALBESE CALCIO

ATLETICO TAURINENSE (TO)

C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE (NO)

DON BOSCO CASELLE (TO)

EUROPA BEVINGROS ELEVEN (AL)

FONTA (VC)

FUTSAL BUSCA

FUTSAL CLUB SANTHIA (AL)

GEAR FUCSIA NIZZA (AT)

LENCI POIRINO O.N.L.U.S. (TO)

ONNISPORT CLUB (TO)

POLISPORTIVA BARDONECCHIA (TO)

POLISPORTIVA DRUENTO ASD (TO)

PRO VERCELLI C5 (VC)

REAL SCORPION (TO)

SAN REMO 72 SRL (TO)

SANTA RITA FUTSAL (TO)

SPORTING ORBASSANO SSDARL (TO)

TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. (AL)

VALTOURNENCHE CALCIO A 5 (AO)

VENARIA FUTSAL (TO)

Il comitato regionale, dunque, ha dato tempo fino al due agosto ad altre squadre per presentare la domanda di ripescaggio, in modo da riempire la 24^ casella.