Auto fuori strada a Ponte di Nava: c’è un ferito

Nella tarda serata di ieri sera (18 luglio) attorno alle ore 00.30, i Vigili del Fuoco di Ormea, in intervento congiunto con quelli di Imperia, sono stati chiamati per soccorrere un’auto terminata fuori strada sul confine tra Liguria e Piemonte, a Ponte di Nava.

A condurre il veicolo, uscito di strada per cause ancora da accertare, ci sarebbe stata una donna, trasportata in ospedale dall’équipe del 118 presente sul posto.

Tra i soccorritori, anche i Carabinieri, intervenuti dopo pochi minuti dalla chiamata.