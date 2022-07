Oscar Green 2022, Coldiretti Cuneo: sul podio tre giovani imprese della Granda che guardano al futuro

“Riprendiamoci il futuro” è stato il titolo degli Oscar Green 2022 che hanno premiato 9 aziende piemontesi, tra queste tre della Provincia di Cuneo, nella cornice di Palazzo Asinari di San Marzano, a Torino, sede della Federazione Regionale Coldiretti. Con la guerra e i rincari che mettono a rischio la disponibilità di cibo Made in Italy è scattata la corsa alle idee anticrisi dei giovani agricoltori italiani che si impegnano per dare risposte concrete ed innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro. È quanto afferma Coldiretti in occasione della premiazione del concorso Oscar Green 2022, giunto alla XVI edizione, che valorizza l’innovazione e le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori.

Le aziende guidate da under 35 sono aumentate del 2% in Italia negli ultimi cinque anni e hanno una superficie superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più. Un vantaggio per il Paese anche grazie alla rivoluzione tecnologica e digitale in atto in Italia con investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose che valgono già 1,6 miliardi nell’ultimo anno, secondo l’Osservatorio Smart Agrifood.

Presenti alla Premio il Delegato regionale Danilo Merlo, Stefano Leporati, Segretario Nazionale Giovani Impresa, tutti i Delegati e i Segretari Provinciali del movimento, del Presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, e tutti i Presidenti e i Direttori delle Federazioni provinciali.

Dall’apiterapia, dal simbolo delle Alpi coltivate in pianura fino alla vertical farm per produrre “super food”: tante le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo dando vita a nuove e concrete progettualità, cogliendo anche le richieste del mercato attuale e le nuove necessità.

“Giovani e futuro da sempre sono, anche nell’immaginario collettivo, un binomio vincente e, infatti, non è un caso – evidenzia Marco Bernardi Delegato provinciale di Giovani Impresa Cuneo – che l’edizione di quest’anno si intitoli proprio Riprendiamoci il futuro. Una dimostrazione di come, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dagli sconvolgimenti del mercato, le imprese dei giovani imprenditori siano tenaci e volenterose di andare avanti poiché nell’agricoltura vedono traiettorie concrete di futuro. Le aziende che corrono per l’Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità”.

“Si tratta di una vetrina molto importante – ricorda Enrico Nada Presidente di Coldiretti Cuneo – con Oscar Green, Coldiretti offre, infatti, una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio economico ed enogastronomico. Nonostante le criticità legate alla pandemia e ora alla guerra con il mercato completamente sconvolto, le nostre imprese non si sono mai fermate e l’agricoltura piemontese ha bisogno di nuova linfa che proprio le giovani generazioni sanno portare grazie a idee fresche che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in vere progettualità, come quelle che negli anni sono emerse proprio attraverso questo concorso”.

“Il rinnovato fascino della campagna – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – si riflette nella convinzione comune che l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale per molti giovani, anche grazie alle grandi possibilità d’innovazione che il settore offre sul piano produttivo, ambientale e della sicurezza alimentare”.

LE AZIENDE PREMIATE DEL CUNEESE:

· Categoria: COLTIVIAMO SOLIDARIETA’

Motivazione: Per aver creato una realtà davvero inclusiva ed aver messo a disposizione il mondo delle api per tutte le fragilità

Finalista regionale é: Valter Ellena dell’azienda agricola L’Ape Golosina di Cascina Monfrin di Narzole in Provincia di Cuneo

· Categoria: CUSTODI D’ITALIA

Motivazione: Per aver saputo valorizzare e custodire il fiore principe delle nostre montagne

Finalista regionale é: Enrica Piumatto della Floricoltura Edelweiss di Villar San Costanzo in Provincia di Cuneo

· Categoria: IMPRESA DIGITALE

Motivazione: Per aver saputo coniugare alla tecnologia idee, passione e voglia di sperimentare mettendosi in gioco in una “nuova” vita

Finalista regionale é: Valeria Dalmasso dell’azienda Greentus di Cuneo ​

