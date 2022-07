Morte sul lavoro a Revello, Fai Cisl: “Un bollettino di guerra”

L’ennesima vittima sul lavoro pone di nuovo drammaticamente alla ribalta il tema della

sicurezza sul lavoro in provincia di Cuneo, in particolar modo nel settore agricolo.

Nonostante l’attenzione e la sensibilità che poniamo da molti anni a questo primario

tema contrattuale e le innumerevoli sollecitazioni che quotidianamente vengono lanciate

attraverso le assemblee sindacali e gli incontri aziendali è di ieri la notizia della morte

sul lavoro di Dendele Moussa, trentenne lavoratore agricolo proveniente dal Mali.

“E’ ormai un bollettino di guerra quello che vede protagonisti i morti sul lavoro in

agricoltura in provincia di Cuneo, che non accenna a diminuire. Solo attraverso la

formazione e l’informazione si potrà porre un serio argine a queste tragedie. Sono inoltre

necessari maggiori controlli da parte degli organi competenti in materia e l’applicazione

di sanzioni severe per quei datori di lavoro che non rispettano le misure di sicurezza

previste dalle vigenti normative.”, dichiara Antonio Bastardi Segretario della FAI CISL

di Cuneo.

La FAI CISL di Cuneo, unitamente alla FAI CISL Piemonte e alla Cisl Cuneo, esprime

tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Dendele Moussa