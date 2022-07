Supermoto: Damien Ferrara e Mauro Cucchietti protagonisti ad Ortona

Domenica 3 luglio si è disputata ad Ortona (CH), in una giornata caldissima, la quarta tappa degli Internazionali d’Italia di Supermoto, alla quale hanno preso parte anche i conduttori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Damien Ferrara e Mauro Cucchietti, tornati a casa con un buon bottino di punti.

Nella gara riservata ai big, il tedesco Marc Reiner Schmidt (TM – L30 Racing) si è imposto nella classe S1 precedendo Diego Monticelli (Honda – Team BRT) ed Elia Sammartin (TM – L30 Racing) mentre Fabrizio Bartolini (Honda -Team MP Racing) ha fatto sua la classe S2 regolando Erik Tesconi (Honda – Liguria Racing) ed Andrea Stucchi (TM – Team 11).

Le classi S3, S5 ed S Young, dove erano impegnati i conduttori del M.C. Bisalta Drivers Cuneo, hanno gareggiato insieme, con classifiche separate.

Il ventenne Damien Ferrara (Honda – J Team Racing Academy), assistito dal biellese Gabriele Gianola, si è piazzato secondo in gara uno, alle spalle di Matteo Frassino (Honda – Team BRT), precedendo l’avversario in gara due ed aggiudicandosi la giornata grazie alla discriminante della vittoria conseguita nella seconda frazione. Terzo Jacopo Monti (Honda – Motodromo Castelletto). Grazie a questo risultato Damien Ferrara mantiene la testa del Campionato italiano della classe S3, con undici punti di vantaggio su Jacopo Monti.

Nella classe S5 il veterano trinitese Mauro Cucchietti (Honda – Gazza Racing) si è dovuto accontentare in entrambe le manche della seconda piazza, dietro all’imprendibile Daniele Di Cicco (Honda – I Briganti della Torre), precedendo Paolo Terraneo (Yamaha – Team MP Racing). Il distacco in campionato tra Di Cicco e Cucchietti sale a ventidue punti.

“Nelle qualifiche ho spuntato il secondo tempo, alle spalle di Di Cicco – ha riferito Mauro Cucchietti – ed in gara uno sono riuscito ad avvicinarlo, poi ho avuto problemi con un doppiato e lui è andato a vincere. Non cerco scuse, ma la pista è molto tecnica e se non ci giri sopra a lungo sei penalizzato. In gara due mi sono messo nuovamente alle spalle di Di Cicco, ma non mi è stato possibile acciuffarlo. In ogni caso oggi ne aveva più di me, onore al merito. Peccato per il mio pesante zero di Ottobiano, dovuto a problemi tecnici, proverò comunque a farmi valere nella gara di che si disputerà il sette di agosto a Viterbo. Desidero ringraziare Marco Pisarra, che mi ha accompagnato in questa lunga trasferta facendomi da autista e da meccanico, Max Gazzarata per la preparazione della moto ed i miei Sponsor: Officina LA.RA, Dentis Riciclaggio, Canavese Assicurazioni, CTE Energy”.

Matteo Valdemi (Honda – Liguria Racing) e Lorenzo Ferro (Husqvarna – Varese), unici protagonisti della classe S Young, hanno concluso entrambe le gare nell’ordine mentre tra i giovanissimi della S Junior, che ha contato al via tredici partenti, alla guida di mezzi da 65 ad 85 cc., Luana Giuliani (KTM – AC4 Racing Team) si è imposta su Luca Maria Casagrande Contardi (TM – L30 Racing) e su Andrea Benvenuti (KTM – FRT Racing 2).

