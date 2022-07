E-bike Festival e Transalp Experience Limone-Sanremo: le biciclette protagoniste nel weekend

Torna a Limone da venerdì 8 a domenica 10 luglio l’E-bike Festival: tre giorni di full immersion nel mondo della bici a pedalata assistita, il mezzo che sta rivoluzionando la mobilità e il tempo libero, permettendo a chiunque di avvicinarsi a questo sport e promuove una mobilità a ridotto impatto ambientale.

Per tutto il weekend nel centro storico, all’interno dell’Expo Village, saranno allestiti gli stand dei più famosi brand di e-bike, accessori e abbigliamento, per presentare le novità della stagione. Inoltre, sarà possibile avvicinarsi al mondo della bici elettrica con test di prova gratuiti guidati da esperti istruttori su circuiti dedicati. Tra le proposte dell’E-Bike Festival c’è spazio anche per i più piccoli, con un mini laboratorio di meccanica per conoscere il lato tecnico delle biciclette.

Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione venerdì 8 luglio sarà una cena di benvenuto sotto le stelle a cura di Allunione e My Limone. A partire dalle 20.30 in alcuni bar del paese si potranno gustare piatti dell’enogastronomia locale realizzati in collaborazione con la gastronomia La Gruppia. Nell’ambito della serata sarà possibile incontrare Claudio Chiappucci, che introdurrà il programma della Trasalp Experience.

Info e prenotazioni: tel. 349 340 8484.

Tra gli ospiti che interverranno all’E-Bike Festival ci saranno la campionessa olimpica Stefania Belmondo e l’alpinista e cicloescursionista Sebastiano Audisio, che racconteranno testimonianze e aneddoti sulla loro esperienza sabato 9 luglio alle 17 in Piazza del Municipio. Domenica 10 luglio, invece, sarà la volta dell’ultramaratoneta Marco Olmo, che interverrà alle 17 sempre in Piazza del Municipio.

L’evento clou dell’E-Bike Festival sarà la Transalp Experience Limone Sanremo, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, in programma per sabato 9 luglio 2022. Un’avventura in sella alla bicicletta con partenza dalle montagne e arrivo in riva al mare, lungo il percorso della scenografica Alta Via del Sale. I ciclisti, divisi per gruppi omogenei e accompagnati da istruttori specializzati, affronteranno un itinerario di 95 km per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike.

Testimonial dell’edizione 2022 della manifestazione sarà “El Diablo” Claudio Chiappucci, che guiderà i bikers attraverso panorami mozzafiato delle Alpi e del mare, con sguardi su tornanti vertiginosi e salite spettacolari.

L’organizzazione prevede lungo il percorso possibilità di ricarica e-bike e punti ristoro con prodotti tipici durante il percorso e buffet finale sul lungomare di Sanremo.

I partecipanti potranno ritirare il pacco gara già venerdì 8 luglio al pomeriggio, dalle 15 alle 18, presso l’Expo Village a Limone Piemonte, con aperitivo offerto. Il ritrovo per la partenza è fissato sabato 9 luglio alle 7.15 a Quota 1400; i partecipanti raggiungeranno poi la partenza dell’Alta Via del Sale tramite la seggiovia Cabanaira. L’arrivo a Sanremo è previsto alle 17.

Info e prenotazioni: www.limone-on.com – 3494642416 (Simona).

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone.

Venerdì 8 luglio dalle 14.30 alle 17 si terrà il primo appuntamento della rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”, dedicato a bambini e ragazzi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma ((0171 92319 – info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 8 luglio dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Le visite guidate gratuite proseguiranno tutti i venerdì del mese di agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Sabato 9 luglio dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Sempre sabato 9 luglio verrà inaugurata al Gran Palais Excelsior, in via Roma 9, una mostra d’arte varia, che vedrà esposte fino al 16 luglio le opere degli artisti Cinzia Bernardi, Daniele Cazzola, Franco Blandino e Claudine Vincent. Ingresso libero.

Domenica 10 luglio è in programma un’escursione al Monte Jurin-Bec Rosso (2.151 metri) con la guida Monica Dalmasso, per godere di una spettacolare vista panoramica su Limone e sulle montagne circostanti. Una passeggiata di circa tre ore, con un dislivello di 1.000 metri, adatta anche ai ragazzi, purché con una buona abitudine all’attività fisica. Partenza alle 9 da Limone presso i Tetti Astesan, rientro previsto nel primo pomeriggio.

Il costo dell’escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento adeguato alla quota e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, eventuale maglietta di ricambio, borraccia e zaino per pranzo al sacco, occhiali da sole, eventuale cappellino, crema solare, pranzo al sacco.

Info e prenotazioni entro il giorno prima dell’escursione: 349-4719727 (Monica) – mail: moni.dalmasso@libero.it

Si ricorda che l’Alta Via del Sale, la panoramica strada ex militare che collega Limone con Monesi di Triora, resterà aperta per tutta l’estate, con accesso libero per escursionisti e bici, mentre per i mezzi motorizzati è previsto il versamento di un pedaggio e ingressi contingentati.

La strada è chiusa nelle intere giornate di martedì e di giovedì di ogni settimana al traffico motorizzato, mentre rimane accessibile tutti i giorni a pedoni e ciclisti.

Si ricorda che la partenza della strada da Limone è raggiungibile con mezzi a motore sprovvisti di rimorchi o carrelli. Gli escursionisti a piedi o in bici potranno arrivare in quota anche per mezzo della seggiovia Cabanaira. Info e prenotazioni: www.altaviadelsale.com.

Info sul cartellone eventi dell’estate: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@comune.limonepiemonte.it

c.s.