A Rittana l’incontro con Monsignor Derio Olivero per Nuovi Mondi Festival

Sabato 25 giugno, alle ore 21, presso il Santuario di San Mauro a Rittana, ci sarà l’incontro tra Monsignor Olivero Derio, Vescovo di Pinerolo, e il giornalista e blogger Sante Altizio dal titolo “costruire sognando”, in cui si parlerà dell’importanza della coesione e degli strumenti per costruire una comunità. Nel 2021 Olivero ha pubblicato il libro “Possiamo fidarci. Parola e parole per rialzarci”, scritto per motivare le persone alla ripartenza e alla speranza in risposta alle difficoltà date dalla pandemia, che racchiude in sé un insegnamento valido anche per i piccoli borghi che devono dar vita a nuovi rinascimenti esterni e interni, per incrementare la bellezza ma anche per costruire comunità più coese e capaci di collaborare. Monsignor Olivero Derio è, da sempre, una figura carismatica in Piemonte, stimata anche in ambienti tradizionalmente distanti dalla Chiesa. Uomo di straordinaria cultura è sempre riuscito a trovare una chiave di dialogo con tutti, a cominciare dalle persone più semplici. Lo dimostrano le camminate in montagna, la vicinanza ai giovani, la spontaneità e la simpatia che istintivamente ispira. I libri, la bellezza delle opere d’arte, la musica, la tecnologia: ecco gli strumenti che don Derio adotta, di volta in volta, per costruire incontro. Entrata libera fino ad esaurimento posti.

Clicca qui per scaricare il programma completo di Nuovi Mondi Festival

cs