RISULTATI ELEZIONI CUNEO – Preferenze coalizione Civallero: Bongiovanni il più votato, bene Chiapello e Mallone

Il centrodestra unito strappa il ballottaggio alle elezioni Comunali di Cuneo e, fra due settimane, sfiderà Patrizia Manassero con il proprio candidato sindaco Franco Civallero dopo il 19,84% del primo turno. Fra i dati delle preferenze all’interno della coalizione, spiccano i 154 voti di Valter Bongiovanni ed i 134 di Maria Carla Chiapello con la Lega; bene anche Noemi Mallone (109), la più scelta per Fratelli d’Italia, così come Mavy Civallero che sfiora le 100 preferenze (97) nella lista civica SìAmo Cuneo, la vera sorpresa all’interno dell’alleanza di centrodestra. 48 voti invece per Paola Dadone con Forza Italia-Udc.

PREFERENZE COALIZIONE CANDIDATO SINDACO FRANCO CIVALLERO

Lista: SìAMO CUNEO CIVALLERO SINDACO

Voti di lista: 1210

Candidato Consigliere Preferenze CIVALLERO MAVY 97 26.01% MENARDI LAURA 80 21.45% CARTA DAVIDE 31 8.31% MUSSO MARIO 30 8.04% BOTASSO GIORGIA 29 7.77% DONZINO DEMIS LUCA 21 5.63% VESPASIANO MATTIA 18 4.83% RISTORTO CHRISTIAN 9 2.41% SCULLI FRANCESCO 8 2.14% AVIGNONE RENATO 7 1.88% GAGGERO NICOLO’ 7 1.88% SILVESTRO FULVIO 7 1.88% CINCOTTI SILVANA 6 1.61% BECCARIA ELISA 4 1.07% BOVE MARCO 3 0.8% BOZZONE ANTONELLO 3 0.8% CAMPANA PAOLO 3 0.8% CESANO MARIA GRAZIA 2 0.54% CROCE NICOLETTA 2 0.54% FORMENTO CARLOS 2 0.54% GALLO VERRA PIER GIORGIO 1 0.27% GRECA IRIS 1 0.27% MARZETTI BRUNA 1 0.27% SCALETTA SAVERINA 1 0.27% DAO LUCA 0 0% MAZZU’ MATTEO 0 0% PEZZIMENTI FRANCESCO ANTONIO 0 0% Totale Preferenze 373 100%

Lista: GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

Voti di lista: 1387

Candidato Consigliere Preferenze MALLONE NOEMI 109 16.44% GARNERO MASSIMO 90 13.57% MASSARENTI ANDREA 77 11.61% PECOLLO OSVALDO 72 10.86% SCOTTI DENIS 56 8.45% SCUTO ARMANDO 48 7.24% CRESTO LAURA 31 4.68% RIPA CARLO 30 4.52% MONTALBANO MARIA GRAZIA 24 3.62% MORELLI VALERIO 21 3.17% CARLETTO SILVIO 20 3.02% LEONE EZIO 16 2.41% FRANCHINO MARIO 14 2.11% CHIARENZA PAOLO 10 1.51% GAGGERO ALICE 9 1.36% GRANDOLFO FABIO 9 1.36% BOFFA MARIA GRAZIA CLEMENTINA 6 0.9% GIACCHINO CARMELO 6 0.9% BADINO SABRINA ALMA 4 0.6% FERRO ROSALBA 3 0.45% GALIOTTI ANNUNZIATA 3 0.45% GAVRILA PAULA RAMONA 3 0.45% DE MARCHI CLAUDIO 2 0.3% BONOMONTE FILIPPO 0 0% TASSONE MICHAEL 0 0% Totale Preferenze 663 100%

Lista: LEGA SALVINI PIEMONTE

Voti di lista: 1354

Candidato Consigliere Preferenze BONGIOVANNI VALTER 155 16.13% CHIAPELLO MARIA CARLA 134 13.94% GILI ALAN 84 8.74% PEANO LAURA 82 8.53% PERNA NICOLA 77 8.01% SILVESTRO FLAVIO 75 7.8% BELLINO LORENA 67 6.97% MASTRANGELO LUIGI 57 5.93% BERTERO SEBASTIANO 38 3.95% FORANO LORENZO 35 3.64% BISOTTI ELENA 34 3.54% BOTTA LUCIA 27 2.81% GARINO OSVALDO 17 1.77% RAPUANO CARMINE 16 1.66% BARICALLA ILARIA 14 1.46% PAROLA DAVIDE 10 1.04% PENNA MARIA LUISA 10 1.04% MANDARANO DAVIDE 5 0.52% MIGLIORE DANILO 5 0.52% CURTI ANDREA 4 0.42% PALLADINO MARIA PIA 4 0.42% PEJRONA LUCA 4 0.42% MARCHISIO MAURO 2 0.21% QUAGLIA MATTEO 2 0.21% BERTOLINI LUCA 1 0.1% CELIO PAOLA 1 0.1% MORRA LIDIA 1 0.1% BERLANZOLI ANGELA 0 0% COLUCCI GIUSEPPE 0 0% FAVA ANTONIETTA 0 0% GIORDANO EDOARDO 0 0% OLIVERO SILVANA 0 0% Totale Preferenze 961 100%

Lista: FORZA ITALIA BERLUSCONI

Voti di lista: 326