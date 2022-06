Rifreddo, il Comune vende un immobile in via Parrocchia: la base d’asta è fissata in circa 23mila euro

E’ stato ri-pubblicato in questi giorni il bando comunale che mette in vendita il vecchio immobile di via Parrocchia, 16 a Rifreddo. Una struttura, con una piccola area verde, che si affaccia sulla strada comunale ed è collegata ad altro immobile nella parte posteriore.

“L’immobile in questione – ci spiega il sindaco Cesare Cavallo – è entrato nella disponibilità comunale nel 1990 in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte che decretó l’estinzione dell’asilo Infantile rifreddese e conseguentemente dispose il trasferimento del suo intero patrimonio al Comune di Rifreddo. Una determina che pose alla lunga storia che riguarda gli Enti comunali di Assistenza (ECA) ma che impegna comunque gli enti locali ad utilizzare a fini sociali i beni che hanno avuto in eredità.

Negli ultimi anni l’immobile era affittato ad una persona anziana che poi recentemente l’ha liberato. A questo punto, considerato che il fabbricato necessità di importanti interventi e che il comune di Rifreddo ha recentemente fatto un grande investimento sulla Cittadella degli anziani, si e deciso di alienarlo e utilizzare i proventi per completare la Cittadella”.

Detto fatto la Giunta comunale ha stabilito gli indirizzi ed il responsabile dell’Ufficio tecnico ha emanato un bando che è andato deserto. Ora gli amministratori rifreddesi ci riprovano limando leggermente il prezzo ed emettendo un nuovo avviso pubblico nel quale si fissa la base d’asta a circa 23mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 30 giugno. Ovviamente nel “bando” vengono indicate anche tutte le specifiche tecniche necessarie e le indicazioni per approfondire le qualità dell’immobile. Per maggiori informazioni si puó consultare il bando sul sito web www.comune.rifreddo.cn.it oppure contattare direttamente gli Uffici comunali allo 0175.260022.