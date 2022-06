ELEZIONI CUNEO – Aperitivo con Guido Crosetto per sostenere i candidati di FdI

Domani – lunedì 6 giugno – Guido Crosetto sarà a Cuneo, presso il bar 800 in via Roma 53, per un aperitivo con i cuneesi, a sostegno dei candidati di Fratelli di Italia per le elezioni cittadine in appoggio al candidato sindaco del centrodestra Franco Civallero.

Oltre all’imprenditore Crosetto – cofondatore con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa del partito di Fratelli d’Italia -, saranno presenti l’onorevole Monica Ciaburro, il coordinatore provinciale FdI William Casoni, il capogruppo in Regione Piemonte Paolo Bongioanni e naturalmente i candidati in Comune nella lista di Fratelli di Italia. Per un brindisi ai candidati, ci sarà anche il candidato sindaco del centrodestra Franco Civallero.

