“GrandaBus” rilancia la mobilità sostenibile e senza limiti per gli Under 20 per tutta l’estate

Il Consorzio GrandaBus ripropone l’iniziativa “No Limits”, riservata ai giovani minori di 20 anni che, dal 13 giugno al 31 agosto 2022, potranno viaggiare per tutta la provincia di Cuneo su tutti i mezzi della rete di Trasporto Pubblico Locale con un abbonamento speciale al prezzo forfettario di 24,90 euro.

GrandaBus offre più di 800 corse giornaliere e oltre 20 mila km al giorno e permetterà ai giovani di utilizzare tutti i bus di linea della provincia in tutte le località toccate dal servizio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere lo spostamento sostenibile dei giovani che sono abituati ad utilizzare i mezzi pubblici nel periodo scolastico e che necessitano di muoversi anche durante l’estate. Con “No Limits” il Consorzio GrandaBus vuole favorire i giovani e la loro voglia di spostarsi e di viaggiare, con un occhio di riguardo all’ambiente e al portafoglio.

“I giovani sono rimasti in casa per molto tempo negli ultimi due anni e, anche per questo, vogliamo incoraggiarli a spostarsi non soltanto per andare a scuola ma anche per incontrare gli amici, fare sport e conoscere il territorio che li circonda – spiega Serena Lancione, presidente del Consorzio GrandaBus -. Muoversi in modo sostenibile è un’attenzione molto cara ai nostri ragazzi e siamo felici di riuscire ad offrirgli un’estate di spostamenti ad un piccolo prezzo, valorizzando questa buona pratica che già apprezziamo e sosteniamo durante tutto l’anno”.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente rivolgersi alle biglietterie del Consorzio Granda Bus o a quelle delle aziende che aderiscono all’iniziativa: Bus Company, ACTP, Autolinee Allasia, Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee SAV, Autolinee Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, Nuova SAAR, Sac, Giors e STP.

Nel 2021 sono stati più di 1.600 i giovani che hanno aderito a “GrandaBus No Limits!”, percorrendo 50.000 viaggi nella provincia di Cuneo. Numeri inferiori rispetto alle edizioni passate, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, ma che ribadiscono la voglia di spostarsi dei giovani e il loro interesse verso la mobilità di linea come mezzo privilegiato per la loro indipendenza.