Hockey su prato, A1/F: per la 17esima volta della propria storia, Lorenzoni Bra Campione d’Italia!

Sventola “fortissimo”, oggi, la bandiera tricolore per l’HF Lorenzoni Bra! Con una giornata d’anticipo rispetto alla conclusione della regular season, le neroturchesi braidesi si laureano Campionesse d’Italia di Hockey su prato femminile (2021/2022). Nel recupero della prima giornata d’andata (giocatosi oggi dalle 12,30 a Cernusco sul Naviglio), l’Argentia ha sonoramente sconfitto l’Amsicora per 5-0 e, grazie al ko delle isolane, si è materializzato il Tricolore per la Lorenzoni (31 punti in classifica per le cuneesi, contro i 25 delle sarde). Stagione da incorniciare per il club presieduto da Pino Calonico, con la direzione tecnica di Silvia Brizio e con Gualtiero Berrino come coach della Prima squadra. Braidesi che si erano già aggiudicate lo Scudetto Indoor (in quel di Prato, in Toscana), con la qualificazione all’atto conclusivo della Coppa Italia (il 26 e 26 giugno prossimi tra le mura amiche). 17° Scudetto su prato per le neroturchesi, che mancava dal 2017/2018. Sabato 4 giugno (ore 17) la neo-tricolore Lorenzoni concluderà il campionato all’aperto a Cagliari, in casa dell’Amsicora.