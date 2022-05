Calcio a 5, Serie C1: il Bra “strappa” una salvezza meritata, Don Bosco Caselle battuto 7-1

A Caramagna Piemonte (ieri sera) il Bra C5 ha messo a segno il proprio “capolavoro”, strappando la salvezza in Serie C1. Dopo il 5-3 nella prima gara del triangolare play-out (vs Cus Piemonte Orientale), ieri sera la squadra giallorossa allenata da Marco Bertello ha battuto il Don Bosco Caselle per 7-1, nel match decisivo. Braidesi in gol con Biraghi (doppietta), Tranchero (doppietta), Viale, Cafagna e Papa. Retrocessione in C2 per Cus Piemonte Orientale e Don Bosco Caselle.