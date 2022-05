Calcio a 5: domani il Bra si gioca la permanenza in C1. Sabato tocca all’Elledì Fossano

Ancora un weekend di grande futsal per le ultime due squadre cuneesi ancora in azione: domani c’è il dentro o fuori per il Bra di mister Marco Bertello che sfiderà in casa il Don Bosco Caselle. I giallorossi hanno ben due risultati su tre a disposizione, grazie alla vittoria contro il Cus Piemonte Orientale per 5-3. Per gli ospiti del Don Bosco potrebbe non bastare la vittoria per via della differenza reti. Sarebbe eclatante se si ricorresse al sorteggio per decretare la squadra che si salva, in caso di parità di punti e differenza reti.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C1

Don Bosco Caselle-Cus Piemonte Orientale 3-5

Associazione Calcio Bra-Cus Piemonte Orientale 5-3

Associazione Calcio Bra-Don Bosco Caselle

CLASSIFICA

Associazione Calcio Bra 3 (+2 differenza reti), Cus Piemonte Orientale 3 (0 differenza reti), Don Bosco Caselle 0 (-2 differenza reti).

Sabato tocca invece all’Elledì Fossano nel secondo turno dei playoff di Serie A2. Dopo la vittoria nel finale contro l’Hellas Verona, gli uomini di mister Francesco Giuliano disputeranno un match molto difficile in trasferta contro il Saviatesta Mantova, sabato 21 maggio alle 16.

PLAYOFF SECONDO TURNO

Fortitudo Pomezia-Ecocity Futsal Genzano

Green Project Agency CDM-Sampdoria Futsal

Pirossigeno Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto

Saviatesta Mantova-Elledì Fossano