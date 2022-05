Arrivo Giro d’Italia e Raduno Bersaglieri: strade chiuse e modifiche alla viabilità a Cuneo

Giro d’Italia in arrivo a Cuneo venerdì 20 maggio e Raduno nazionale dei Bersaglieri dal 20 al 22 maggio. Gli eventi del fine settimana portano ad alcune modifiche della viabilità cittadina con strade chiuse, divieti di parcheggio e di accesso. Piazza Galimberti sarà chiusa dalle 21 di giovedì, così come corso Nizza fino al semaforo con corso Giolitti, mentre nel tratto successivo di corso Nizza (fino al semaforo con corso Ferraris) divieto di sosta permanente. Sempre da giovedì divieti di parcheggio in corso Dante, corso Brunet, via Boggio e via Monsignor Peano. Venerdì chiude alle auto anche piazza Europa con via Bersezio, mentre il piazzale dell’ex eliporto sarà riservato al Giro d’Italia in e-bike. Dalle 19 di giovedì non si potrà parcheggiare sul piazzale ex Mercato delle Uve. Sempre venerdì inizia il montaggio delle tribune all’altezza di corso Dante angolo corso Nizza per accogliere le autorità che parteciperanno alla sfilata finale dei bersaglieri di domenica 22 maggio.

Il passaggio del Giro d’Italia coinvolgerà anche la viabilità fuori dal capoluogo e, più in generale, parte del territorio provinciale. La tredicesima tappa, Sanremo-Cuneo (150 km), arriverà nella Granda dal Colle di Nava, tra Liguria e Piemonte, per poi scendere in val Tanaro, Ormea, Garessio, Ceva, poi Vicoforte con il santuario, Mondovì e la pianura attraversando Pianfei e Beinette per giungere nel capoluogo con il traguardo in centro, in corso Nizza, poco oltre il palazzo della Provincia. A causa delle chiusure e interdizioni al traffico già indicate per alcune strade di accesso alla città il Comune di Cuneo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole nelle frazioni dell’Oltrestura che non saranno coinvolte dal passaggio della corsa ciclistica. Sono escluse le attività didattiche pomeridiane per gli esami preliminari dei candidati esterni all’esame di stato già programmate, e le attività didattiche serali. La tappa del Giro d’Italia sarà presentata con un “Gran Galà del Ciclismo” giovedì 19 maggio alle 20,30 al teatro Toselli di Cuneo con la partecipazione dei grandi campioni del ciclismo nel panorama nazionale ed internazionale. Si parlerà in anteprima anche delle ultime tre tappe del Giro d’Italia Under23 che sarà in provincia di Cuneo dal 16 al 18 giugno.