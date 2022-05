Domenica 15 maggio la quarta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti”

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è domenica 15 maggio con la quarta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

Di seguito un elenco dei beni aderenti alla Giornata dei Castelli Aperti domenica 15 maggio in provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto 15 maggio dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; mudialba14@gmail.com https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htm

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto con orario 10.30-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00. Per informazioni: Tel: +39 0172 430185 Email: turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Busca – Castello del Roccolo: aperto 15 maggio dalle 14.30 alle 19.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 333 9875841 Email: info@castellodelroccolo.it

Caraglio – Il Filatoio: 15 maggio visite guidate al Museo alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/618300 Email: info@fondazionefilatoio.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/il-filatoio-di-caraglio.html

Cherasco – Palazzo Salmatoris: aperto 15 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. info 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio); turistico@comune.cherasco.cn.it,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: aperto 15 maggio dalle 15.00 alle 19.00; info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto 15 maggio con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18.00. Visite ogni mezzora. Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto 15 maggio con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto 15 maggio 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, Prenotazioni ed informazioni: Tel: +39 333 7678652 Associazione Bel Monteu , +39 0141 739528 Email: belmonteu@libero.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-monteu-roero.html

Racconigi – Castello: aperto 15 maggio. Castello: dalle 9.00 alle 19.00. Parco: dalle 9.30 alle 17.00. Visite guidate in gruppo, max 12 persone, con partenze nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15, 17.30.

Informazioni e prenotazioni (dalle 10.00 alle 16.00): Conitours tel.0171696206;

info@cuneoalps.it; www.cuneoalps.it

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: 15 maggio visita guidata ore 15:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 342 3570641 (Infopoint) prenotazioni, +39 0174 98021

Mail: castrumsaliceti@gmail.com

Saluzzo – Casa Cavassa: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico : aperta 15 maggio dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 800 942241 Email: musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere : aperta 15 maggio dalle 10,30 alle 18,30. Villa: visita guidata; Parco: accesso libero. Per informazioni e prenotazioni: Tel333 4414980 Email: info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto 15 maggio con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-serralunga-dalba.html