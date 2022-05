ELEZIONI 2022 – Cuneo, il centrodestra presenta la candidatura di Franco Civallero: “Per una città sicura e pulita” (FOTO e VIDEO)

“Cuneo è unica e così deve rimanere”. Franco Civallero ha sciolto le riserve ed ha accettato la sfida, insieme al centrodestra unito, come candidato sindaco per la città di Cuneo. 71 anni, imprenditore e dirigente aziendale, decano nel mondo del volontariato e dell’associazionismo in città, è stato co-fondatore della Misericordia Onlus nonchè presidente di Cuneo Volley. Attualmente è inoltre alla guida del Circolo ‘L Caprissi e del Lions Club di Cuneo.

Questa mattina, presso il Centro Incontri della Provincia, è stata presentata ufficialmente la corsa a sindaco: al fianco di Civallero cinque liste, cioè Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro, oltre ad una lista civica omonima. All’appuntamento, presenti le più importanti figure istituzionali del centrodestra in provincia di Cuneo, a livello comunale, regionale e nazionale.

“Sono commosso nel vedere tanta gente presente quest’oggi, e lusingato. – ha commentato Civallero – Questo mi carica ancora di più, partiamo quindi a testa bassa: voglio che la città di Cuneo torni quella che ho conosciuto da ragazzo, sicura, pulita, in cui commercianti ed artigiani erano felici di fare il proprio lavoro. Cercherò in tutti i modi di portare avanti il nostro programma, insieme all’aiuto di tutti coloro che mi sosterranno”

A partire dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha sottolineato: “Sono soddisfatto per quello che il centrodestra rappresenta in provincia di Cuneo, una classe dirigente che dimostra quelli che sono i valori della nostra Granda. Un modello Cuneo di cui andiamo tanto orgogliosi, fatto di persone, non di etichette. Franco Civallero è una gran bella persona, che non aveva bisogno di fare il sindaco, avendo dimostrato nella vita, nella sua famiglia, nel suo lavoro, nella sua professionalità, nel mondo del volontariato, il suo valore. Diversamente dagli altri, noi di centrodestra, rispettiamo i tempi e la serietà di chi si candida: lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, parlandone prima con la propria famiglia e facendo tutte le valutazioni del caso. Franco, persona pragmatica, conosce e vive i problemi di Cuneo”.

Al tavolo dei relatori, introdotti dal Segretario Cittadino della Lega Simone Mauro, il Coordinatore di Forza Italia di Cuneo e valli Antonello Lacala, il Segretario Regionale dell’UDC Paolo Greco, il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni ed il Segretario Provinciale della Lega Giorgio Maria Bergesio: “Franco rappresenta una figura di estrema novità, un grande professionista che si è messo al servizio della politica. – così Bergesio – E’ stata una scelta importante, ragionata, ma ora è più determinato che mai per risolvere i problemi di Cuneo, che riguardano i giovani, gli anziani, il lavoro, le imprese, il commercio, l’artigianato, la salute”. “Il centrodestra arriva unito, nella sua formazione completa, con un candidato prettamente civico: spero che i cuneesi scelgano una personalità apprezzata trasversalmente in tutta la città come Franco Civallero” aggiunge Casoni.

Presenti, fra gli altri, i parlamentari Monica Ciaburro e Flavio Gastaldi, i Consiglieri Regionali Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, il Consigliere Comunale di Cuneo Massimo Garnero il sindaco di Fossano Dario Tallone, oltre ad alcuni fra i candidati consiglieri, simpatizzanti e cittadini comuni.