GAL Langhe Roero Leader: incontri di presentazione sul nuovo bando

Verrà pubblicato nei prossimi giorni il Bando di finanziamento multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2 a valere sulle seguenti Operazioni del PSR.

Saranno ammissibili investimenti riguardanti il ciclo di produzione delle filiere: lattiero-casearia, ortofrutticola, corilicola, vitivinicola – limitatamente ai “vigneti in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica” e al vino Dolcetto, della birra, dei cereali, della patata, del miele e prodotti dell’apicoltura, della carne e degli insaccati, delle erbe officinali, dello zafferano, del legno, del metallo, della Pietra di Langa, dei gessi, oltre alla sub-filiera della “biomassa agricola”.

Da segnalare la nuova declinazione turistica del Bando, con l’ammissibilità di interventi riguardanti la somministrazione alimentare da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive.

Grazie alle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Piemonte al GAL, il Bando ha una dotazione di risorse pubbliche di circa 1,3 milioni di euro, corrispondenti a investimenti totali per 3,2 milioni di euro. La percentuale di contributo in conto capitale è pari al 40% della spesa totale ammessa ed è elevabile (in alcuni casi) di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna.

Le domande di finanziamento andranno presentate entro la scadenza telematica del 5/8/2022 (ore 14).

Al momento il Bando è in attesa di approvazione da parte degli uffici della Regione Piemonte ed il testo integrale sarà consultabile su www.langheroeroleader.it.

Tutti i dettagli verranno forniti nel corso di tre incontri promossi sul territorio (dei quali si allega la locandina) tra i quali scegliere in base alle esigenze degli interessati.

Per partecipare è richiesta l’adesione, compilando l’apposito form

cs