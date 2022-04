Calcio a 5: in C1 spicca il derby tra Alba e Savigliano. L’Elledì Fossano va in casa della capolista

In C1 si decide chi proseguirà ai playoff

Ultima giornata di campionato domani sera per le cuneesi impegnate nel campionato di Serie C1, spicca il derby tra l’Area Calcio Alba Roero e il Futsal Savigliano, scontro diretto per provare ad accedere ai playoff e il tutto dipenderà anche dal risultato della Taurus contro la capolista Castellamonte C5; invece il Bra sarà di scena in casa contro il Don Bosco Caselle.

IL PROGRAMMA

Area Calcio Alba Roero-Futsal Savigliano

Associazione Calcio Bra-Don Bosco Caselle

CUS Piemonte Orientale-Aurora Nichelino

Polisportiva Pasta-Atletico Taurinense

Top Five-Sermig

Taurus Futsal-Castellamonte C5

CLASSIFICA

Castellamonte Calcio A5 50, Sermig 48, Top Five 41, Polisportiva Pasta 34, Taurus Futsal 32, Area Calcio Alba Roero 30, Futsal Savigliano 30, Aurora Nichelino 29, Associazione Calcio Bra 25, Don Bosco Caselle 19, Atletico Taurinense 12, CUS Piemonte Orientale 11.

Nel campionato di Serie A2, l’Elledi Fossano giocherà in trasferta contro la capolista Saviatesta Mantova nella penultima giornata di campionato. Gli uomini di mister Giuliano affrontarono già i lombardi negli ottavi di Coppa Italia (sconfitti per 4-2) facendo una gran bella prestazione contro un avversario più forte.

IL PROGRAMMA

Aosta Calcio 511-Arzignano C5

Hellas Verona-Milano C5

Lecco C5-360 GG Futsal

Leonardo-Saints Pagnano

Monastir Kosmoto-Altovicentino Futsal

Saviatesta Mantova-Elledi Fossano

CLASSIFICA

Saviatesta Mantova 55, 360 GG Futsal 52, Elledi Fossano 45, Hellas Verona 43, Lecco C5 38, Leonardo 33, Saints Pagnano 31, Arzignano C5 31, Altovicentino Futsal 28, Aosta Calcio 511 24, Milano C5 17, Città di Sestu C5 12, Monastir Kosmoto 1.