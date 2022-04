Mondovì, inaugurata al Caffè Lurisia la mostra ”I volti della Poesia” con finalità benefiche

La guerra che stiamo vivendo drammaticamente in questi giorni ha mobilitato qui da noi un “esercito” di donne, le “Signore della Pittura”, un sodalizio di acquerelliste del monregalese che nel corso degli anni ha raggiunto traguardi artistici di assoluto rilievo. Grazie all’idea di una di queste signore, Ingrid Mijich, è stata inaugurata sabato 23 Aprile presso il Caffè Gelateria Lurisia Saletta d’Arte di Mondovì, sede “storica” del gruppo, una bellissima mostra dal titolo ”I volti della Poesia” finalizzata alla raccolta fondi promossa dal Comune di Mondovì a beneficio dei profughi ucraini presenti sul territorio comunale.

” Armate” di pennello le “Signore della Pittura ” hanno ritratto con mano esperta e profondo spirito d’indagine interiore volti di poetesse del passato e del presente, tutte conosciute dagli amanti della poesia, alcune insignite del Nobel per la letteratura, altre proposte per tale premio.

Per gli stessi acquerelli versi delle poetesse son diventati “cartoline poetiche”, coloratissime illustrazioni su cartoncino che i visitatori potranno far proprie con un’offerta volontaria. Oltre che per la nobiltà dell’obiettivo solidale, l’invito ad acquisire queste cartoline ha delle valide motivazioni artistiche. L’arte qui dialoga con l’arte, la” parola” viene interpretata dal segno, dal colore, si materializza su di un supporto. Ciò che era pensiero puro nella mente e nell’anima della poetessa diventa visione attraverso l’interpretazione personale di una altra artista. Espressione di un profondo mondo interiore la poesia non suscita in tutti le stesse emozioni; non tutti i pittori e pittrici interpreterebbero allo stesso modo un testo poetico. Come non dipingerebbero allo stesso modo un paesaggio.

Ma la grandezza di quest’arte è appunto esprimere un’emozione, far vedere ad altri ciò che si prova e dimostrarlo col pennello in modo sublime. “La bellezza salverà il mondo” ha detto Dostoevskij. Ci auguriamo che la bellezza dei versi delle poetesse e dei ritratti, delle cartoline poetiche, e dell’iniziativa solidale delle “Signore della Pittura” sia un piccolo grande passo verso questa salvezza, speranza di tutti noi oltre che del grande scrittore “russo”.

La Mostra sarà visitabile dal 23 Aprile al 10 Maggio presso il Caffè Gelateria Lurisia Saletta d’Arte di Mondovì dalle ore 10 alle ore 20. Chiusa il martedì pomeriggio e tutto il mercoledì