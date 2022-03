Calcio a 5: bene le cuneesi in C2, meno in C1

Non un weekend positivo per le squadre cuneesi di futsal, almeno nel campionato di C1 perché arrivano soltanto due pareggi e una sconfitta; il Futsal Savigliano ha pareggiato per 2-2 in trasferta contro il CUS Piemonte Orientale, con le reti di Greco e un autogol degli avversari; pareggia anche il Bra per 3-3 contro Top Five e per i braidesi sono andati a segno Badellino, Guercio e Bassano. Perde invece l’Area Calcio Alba Roero per 6-4; non bastano le reti siglate da De Simone, Lorenzin e la doppietta di Calorio.

RISULTATI

Castellamonte Calcio A5-Atletico Taurinense 6-2

CUS Piemonte Orientale-Futsal Savigliano 2-2

Polisportiva Pasta-Area Calcio Alba Roero 6-4

Top Five-Associazione Calcio Bra 3-3

Aurora Nichelino-Sermig 4-7

Taurus Futsal-Don Bosco Caselle 4-6

CLASSIFICA

Castellamonte Calcio A5 43, Sermig 42, Top Five 37, Taurus Futsal 29, Futsal Savigliano 26, Polisportiva Pasta 25, Area Calcio Alba Roero 25, Aurora Nichelino 24, Associazione Calcio Bra 24, Don Bosco Caselle 16, CUS Piemonte Orientale 11, Atletico Taurinense 9.

In Serie C2 vanno nettamente meglio le altre cuneesi: continua la cavalcata della capolista Giovanile Centallo che batte 11-3 l’Onnisport Club; per i rossoblu sono andati in gol Dalmasso con quattro reti, doppietta di Faule, doppietta di Bonino, Delija, Perano e Guida. Netta vittoria anche per l’Albese Calcio che vince 6-0 contro il Real Mirafiori Calcio A5. Vince anche la Bisalta contro Savio Asti per 12-8, marcatori: sette reti di Barale, tripletta di Baldracco e rete di Paganini.

RISULTATI

Albese Calcio-Real Mirafiori Calcio A5 6-0

Bisalta-SD Savio Asti 12-8

Buttiglierese 95-Sporting Orbassano 4-3

Giovanile Centallo-Onnisport Club 11-3

Villarbasse-Europa Bevingros Eleven 3-6

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 42, Buttiglierese 95 37, Europa Bevingros Eleven 29, Onnisport Club 23, Bisalta 22, Villarbasse 20, Sporting Orbassano 20, SD Savio Asti 19, Albese Calcio 18, Real Mirafiori Calcio A5 3.