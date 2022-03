Volley A1/F: Conegliano, è vetta! Firenze vince e supera Cuneo

Un emozionante infrasettimanale per la vivo Serie A1 Femminile di volley, che ha visto un aggancio in vetta alla classifica. Sebbene con una partita in più, Conegliano ha raggiunto le rivali di Novara: vittorie per entrambe le squadre, ma se le pantere hanno avuto la meglio in quattro set contro una coriacea Bergamo, le zanzare hanno risolto il complicatissimo match contro Chieri solo al tie-break. Nell’alta partita di giornata, secco 3-0 di Firenze contro Perugia, che non smuove la sua classifica.

Vittoria dopo cinque set di fuoco per la Igor Gorgonzola Novara nel derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Le azzurre partono bene ma si trovano costrette a inseguire dopo un primo set chiuso male, ribaltando l’inerzia del match anche grazie all’ottimo ingresso in campo di Britt Herbots (premiata con merito MVP dell’incontro grazie a 19 punti), salvo poi prolungare la sfida fino al tie-break, vinto in rimonta. anche grazie a Bosetti e Karakurt autrici di 17 punti a testa.

Un altro match durissimo per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che riesce ad avere la meglio su una coriacea Volley Bergamo 1991 in quattro set, dopo aver ceduto il primo alle ospiti. La squadra di coach Santarelli, mentre la regular season volge agli sgoccioli (-2 giornate alla fine), conferma il suo buon momento di gioco e risultati facendo divertire il pubblico del Palaverde, giunto a godersi lo spettacolo delle Pantere anche senza Fahr, Egonu, Sylla e Wolosz lasciate a riposto.

Il Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta con le pantere della Imoco Conegliano, conquista la prima rotonda vittoria a palazzo Wanny superando per 3-0 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia in un match più sofferto di quanto non dica il risultato. Le umbre hanno dato filo da torcere sia nel primo set, concluso ai vantaggi, che nel secondo terminato 25-23. A testimonianza della difficoltà dell’incontro, il premio MVP per il libero bisontino Panetoni, ingranaggio fondamentale per i 22 punti della solita Nwakalor (con 3 muri), top scorer dell’incontro.

vivo SERIE A1 FEMMINILE

13^ GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 23 marzo ore 20:00 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (20-25 30-28 25-21 22-25 15-12)

Mercoledì 23 marzo ore 20:30 (VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991 3-1 (20-25 25-20 25-17 25-22)

2^ GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 23 marzo ore 20:30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (26-24 25-23 25-18)

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 60 (21-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 60 (21-3); Vero Volley Monza 57 (18-6); Savino Del Bene Scandicci 51 (18-6); Unet E-Work Busto Arsizio 49 (16-8); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-11); Il Bisonte Firenze 35 (12-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 33 (11-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7-16); Volley Bergamo 1991 20 (7-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-18); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-17); Delta Despar Trentino 16 (4-20).

*Punti (Vinte-Perse)