Alberto Biraghi eletto rappresentante di Piccola Industria nazionale nel Consiglio Generale di Confindustria

Alberto Biraghi, attuale Presidente di Piccola Industria di Confindustria Cuneo e Vice Presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte, è stato eletto oggi quale rappresentante di Piccola Industria nazionale nel Consiglio Generale di Confindustria.

«Ringrazio sia il mio Comitato Regionale di Piccola Industria che il Consiglio Centrale PI di Confindustria per la mia recente nomina a loro rappresentante – ha dichiarato Alberto Biraghi – in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. Per questo motivo è ancor più fondamentale rendere l’azione di rappresentanza incisiva per mettere al centro le istanze delle Piccole e Medie imprese per la ripresa del Paese”.

Alberto Biraghi, 52 anni, cuneese, Amministratore Delegato della Valgrana S.p.a., con sede a Scarnafigi, azienda agroalimentare di prodotti caseari.

cs