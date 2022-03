Coppa Piemonte Prima Categoria: Tre Valli-Don Bosco, si riparte dall’1-1 dell’andata

Torna in campo per il ritorno dei Quarti di Finale della Coppa Piemonte di Prima Categoria il Tre Valli di coach Michele Del Vecchio.

Avversario il Don Bosco Asti contro il quale, due settimane or sono, i monregalesi pareggiarono per 1-1 in campo avverso. Risultato che lascia aperto il discorso qualificazione ma mette i ragazzi di Del Vecchio in posizione di leggero favore in quanto anche il pareggio a reti inviolate, oltre chiaramente alla vittoria, significherebbe passaggio del turno.

Con un piede in Semifinale negli altri incroci GassinoSanRaffaele e Gattinara mentre il Perosa, seppur vincente nel match di andata, dovrà respingere il tentativo di rimonta del quotato Villastellone Carignano.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Ritorno Quarti di Finale

GassinoSanRaffaele – Caselette (and. 2-0)

Gattinara – Valle Cervo Andorno (and. 3-1)

Perosa – Villastellone Carignano (and. 1-0)

Tre Valli – Don Bosco Asti (and. 1-1)