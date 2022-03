Acqua Sant’Anna ottiene l’Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix

Acqua Sant’Anna Spa ottiene l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 39.mo evento Premio Industria Felix, “tra le migliori imprese a vocazione internazionale e, per Cerved, tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Piemonte”.

Il conferimento del premio è avvenuto durante l’evento digitale organizzato da “IFM” in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Veneto Lavoro e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton.

Un nuovo riconoscimento per l’azienda di Vinadio, a coronare un percorso di crescita economica continua. La ricetta del successo di Acqua Sant’Anna, azienda leader del settore acque minerali, sempre più considerata un modello industriale eccellente con un fatturato sempre in crescita (fatturato 2020: 320 milioni di euro), si fonda sulla ricerca continua, il costante investimento in tecnologia, innovazione, e sviluppo di nuovi prodotti. Alberto Bertone, Alberto Bertone, Presidente e AD, ha puntato da sempre sulla tecnologia, l’automazione, l’innovazione, creando da subito uno tra i più moderni stabilimenti al mondo nel settore del beverage, che si è costantemente rinnovato e ingrandito, un gioiello hi-tech in alta montagna.

Le tecnologie a Vinadio sono in costante aggiornamento grazie a continui investimenti per soluzioni robotizzate d’avanguardia che hanno consentito di sviluppare velocità di produzione e controlli sulla qualità di elevatissimo standing, consentendo di raggiungere volumi di produzione enormi. L’intera capacità produttiva dello stabilimento ha un potenziale di circa 3,5 miliardi di bottiglie/anno grazie a linee di imbottigliamento di ultima generazione, tra cui una tra le più veloci a mondo, in grado di produrre fino a 81.000 bottiglie/ora.

c.s.