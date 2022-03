Covid: a Bra i contagi calano del 13,6%

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 3 marzo, sono 114 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Quattro i cittadini braidesi a oggi ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

“Seppur più lentamente rispetto alle scorse settimane, il numero di contagi continua a calare, facendo registrare una diminuzione del 13,6% rispetto a sette giorni fa e un tasso di incidenza di 3,8 ogni 1000 abitanti – commenta Gianni Fogliato Sindaco di Bra.

L’Asl Cn2 ricorda ai cittadini che a partire da venerdì 11 marzo l’accesso diretto per i vaccini Covid-19 sarà possibile esclusivamente presso il Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, tutti i giorni, dalle 9 alle 12.

Fino al 10 marzo resterà attiva ad accesso diretto anche la sede vaccinale di Bra (Casa della Comunità), dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30. Pur avendo raggiunto una buona copertura generale (al 21 febbraio erano 24.802 i braidesi vaccinati con almeno una dose), l’obiettivo vaccinale su larga scala resta fondamentale. L’invito, per chi non avesse ancora provveduto, è a procedere in tal senso e a concludere il ciclo: non è mai troppo tardi”.

