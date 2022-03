Al via il “Carlevè ‘d Racunis 2022”: il PROGRAMMA

L’amministrazione comunale in collaborazione con Racconigi Eventi e con la Direzione Regionale Musei del Piemonte presenta il “Carlevè ‘d Racunis” 2022 che si svolgerà a partire da venerdì 4 marzo.

Da Venerdì 4 marzo a martedì 8 marzo

Luna park in centro città

Venerdì 4 marzo

Ore 16.15

Per il percorso

“Vita Privata di un Re”, ci sarà una visita molto particolare dedicata ai più piccoli. Indossate i vostri costumi di carnevale e venite a scoprire le nostre divertenti storielle Per info e prenotazioni: Conitours 0171.696206 – 353.4348396 ( attivo da venerdì a domenica )

Sabato 5 marzo

Cerimonia di investitura

 H 16.30 Piazzale sud del Castello Reale alla presenza delle maschere Racconigesi e delle

maschere del territorio in collaborazione con Racconigi eventi

 h 16.30 Diretta streaming sul profilo Facebook di “Città di Racconigi”

 h 21.00 Video dell’evento sul profilo Facebook di Racconigi Eventi

“Si ringrazia Conitours per la visita guidata dedicata ai bimbi in maschera” sottolineano dall’Amministrazione Comunale di Racconigi.