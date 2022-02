Saluzzo, dal 18 al 20 marzo c’è il “Terres Monviso Outdoor Festival”

Terres Monviso ospita la prima edizione dell’outdoor festival, un evento che vuole segnare un importante passo nella strategia di territorio e al contempo il punto di partenza di nuove sfide. Far conoscere il territorio e presentare l’offerta outdoor 2022/2023, il variegato ventaglio di proposte di turismo lento e sostenibile, a piedi o in bicicletta, a cavallo o in kayak, in ferrata o ancora scalando una parete rocciosa, in estate o in inverno con ciaspole, sci alpinismo o semplicemente a piedi.

Soprattutto il nuovo festival vuole proporre la destinazione turistica Terres Monviso nella sua completezza, 365 giorni l’anno. Questi gli obiettivi del salone dell’outdoor che si svolgerà dal 18 al 20 marzo 2022, con alcuni appuntamenti sul territorio nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Marzo mese dell’outdoor firmato Terres Monviso!

7 Porte di Valle racconteranno ogni vallata, quindi spazio agli stand di Parco del Monviso, ATL Cuneese, Confartigianato Cuneo, Collegio delle Guide Alpine, CAI e Volontari della “montagna”, ancora si potranno trovare negozi e importanti marchi nazionali e internazionali. non mancherà il gusto con le 7 cucine che avranno il compito di condensare il meglio dei prodotti tipici e d’eccellenza delle vallate occitane.

Un festival dedicato alle famiglie, agli studenti, ai giovani, per parlare di sport invernali ed estivi, di spensieratezza e vacanza slow. Centro di questo fitto programma, il Quartiere – ex caserma Musso di Saluzzo, dove non mancheranno anche una sala che avrà diverse tavole rotonde tematiche (presto il calendario completo degli ospiti), incontri e conferenze e uno spazio esterno per conoscere un campo base e assaggiare arrampicata e bicicletta. Non mancherà un fitto programma di passeggiate e gite nelle vallate.

DIDATTILAND

Sabato 19 il Festival sarà anche occasione per fare un focus sull’offerta formativa/didattica dedicata al mondo della Scuola. Didattiland è il titolo che vogliamo dare ad un format dedicato principalmente ai docenti, invitati a venire da tutto il Piemonte, per poter accedere alle proposte di gite / stage e “vacanze alpine” ideate da Associazioni ed enti del comparto turistico.

LE CATTEDRE DELL’OUTDOOR

Il Festival sarà occasione per una serie di test trekking per un numero selezionato. di nuovi amanti della montagna. Alcuni partner per camminare con consapevolezza: Scarpa, Mico, Ferrino, Silva, Petzl, Dynasprint , Farmacia Santa Maria, CicliMattio. Cos’altro? Saranno organizzati alcuni trekking test dove i partecipanti potranno vivere un’esperienza griffata, in montagna con l’attrezzatura e l’abbigliamento migliori per vivere queste condizioni climatiche e di outdoor.

Si potrà partire da Saluzzo o essere in media/alta valle. L’importante sarà essere ben equipaggiati.

UNIVERSITÀ & OUTDOOR

Dopo aver lavorato in estate e autunno a stretto contatto, l’Università della Montagna di Milano, i colleghi della Valcamonica, il direttore di Outdoor Magazine, Randonneur France, saranno tra i protagonisti di momenti di discussione sulle tendenze per immaginare il futuro a medio e lungo termine.

GUSTO & STREET FOOD LOU CAVAGNIN

In un evento con queste caratteristiche non poteva davvero mancare la possibilità di gustare le Terre del Monviso. A cena o a pranzo, prodotti del territorio cucinati e proposti da ristoratori e produttori locali.

c.s.