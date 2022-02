AGGIORNAMENTO – Limone Piemonte: la neve spegne l’incendio nel Vallone dei Pastori (GUARDA LE FOTO)

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi (28 febbraio) nel Vallone dei Pastori, nel territorio di Limone Piemonte: le fiamme si sono sviluppate nella zona boschiva di accesso da Limonetto all’Alpe di Papa Giovanni, sotto il versante nord della Rocca dell’Abisso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ore 18.30 – L’incendio nel Vallone dei Pastori si è estinto in modo naturale: dopo il sorvolo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per accertamenti, si è constatata la zona impervia, inaccessibile con mezzi a terra. Le fiamme, fortunatamente, si sono spente autonomamente per la presenza della neve.