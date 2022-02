Piasco, domenica 6 marzo c’è la prima edizione di “SeMenti al Suolo – Il baule dei semi”

La Milpa Orto Collettivo, ramo agricolo della Associazione Spazio Vitale, da tempo lavora per organizzare questa giornata pubblica a Piasco, parte del percorso progettuale “Custodi del Suolo” finanziato dalla Regione Piemonte con la collaborazione dei Comuni dell’alta, media, bassa Valle Varaita insieme a Verzuolo, Manta e Castellar di Saluzzo, con l’obiettivo di creare una rete tra piccole aziende agricole e ortolani appassionati – beneficiari di corsi di formazione in agricoltura naturale e rigenerativa – stimolare un approccio diverso con il suolo e favorire la collaborazione in un’ottica unitaria, scambiandosi lavoro, competenze , strumenti e in ultimo anche i semi.

Non c’è produzione alimentare senza semi . Fin dai tempi antichi e in tutto il mondo, milioni di persone hanno preservato e tramandato una infinita di varietà di colture.

I semi autoctoni sono un “patrimonio” ereditato all’interno delle famiglie contadine e circolano di generazione in generazione. Questi processi produttivi, sociali e culturali, legati alla produzione del proprio cibo, hanno dato all’umanità la possibilità di maggiori spazi di autonomia, frutto di migliaia di anni di lavoro di selezione e di semina da parte dei contadini .

Purtroppo l’architettura globale delle leggi sulla proprietà intellettuale, insieme alle leggi sulle sementi, che supportano e rafforzano gli attuali sistemi alimentari e agricoli – industriali e monocolturali – si basa sulla mercificazione della natura e della conoscenza mettendo a rischio la biodiversità e causando la distruzione dei sistemi che sostengono la vita.

Quindi la valorizzazione di processi virtuosi delle comunità locali nel recupero, gestione e libera circolazione delle sementi, la diffusione di informazioni e la promozione di azioni che favoriscano la biodiversità e l’autonomia alimentare sono tra gli obiettivi dell’ Associazione Spazio Vitale che propone una narrazione alternativa per un mondo diverso: progetti esistenti, possibili e sostenibili, non utopie ma piccole realtà che in diverse parti d’Italia come in Valle Varaita si stanno strutturando per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico.

La giornata sarà interamente dedicata allo scambio di sementi auto-prodotte, riproducibili e non manipolate in quanto atto fondamentale per la conservazione della diversità dei sistemi agricoli: che cosa porta in sé un piccolo seme, quale sapienza si nasconde dietro semplici gesti che uomini e donne ripetono ciclicamente da millenni? Non è importante la quantità che chi vorrà porterà da scambiare ma la disponibilità a diventare custodi e portavoce di un sistema di agricoltura più sostenibile.

Senza Semi non c’è Vita

PROGRAMMA

DALLE 9 ALLE 17

SCAMBIO DI SEMENTI AUTOPRODOTTE, RIPRODUCIBILI E NON MANIPOLATE

Non è importante la quantità di semi, piantine, talee bulbi che hai da scambiare o se arrivi a mani vuote: riceverai comunque qualcosa di prezioso da custodire e far circolare.

ORE 11

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Un’esperienza collettiva sul tema della parola che cura.

Ombretta Zaglio, Attrice e Fondatrice del Teatro del Rimbalzo, Alessandria

GRADITA LA PRENOTAZIONE

ORE 13: PRANZO AL SACCO

ORE 14

LA CASA DELLE SEMENTI

Percorsi collettivi per l’affermazione dell’autonomia sementiera contadina.

Fabrizio Garbarino, A.R.I Associazione Rurale Italiana

TERRE, TERRITORI E AGRICOLTURE

Luca Ferrero, A.S.C.I Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana

IN CONTEMPORANEA

ALLA SCOPERTA DEI SEMI

Laboratorio per bambini a cura de La Milpa Orto Collettivo

DAL PIATTO ALLA PIANTA

Esposizione delle tavole originali dal libro.

Editore: Terre di Mezzo.

Illustrazioni di Nadia Borgetti

INFO UTILI

L’EVENTO È TOTALMENTE GRATUITO.

Porta il tuo tavolino per lo scambio e l’esposizione.

Dai conferma della tua presenza.

E’ responsabilità personale il rispetto delle normative covid-19.

Lascia a casa il tuo amico a quattro zampe.

PARCHEGGIO NEI PRESSI DI VIA GIOLITTI 31 – PIASCO (CN).

SP8 44°33’33.9”N 7°27’10.6”E

INFOLINE

3200552443 ; 3339263155