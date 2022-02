L’Unione Montana Valle Varaita ha vinto il primo premio al contest Piemonte In-novazione e Sviluppo di ANCI Piemonte

L’Unione Montana Valle Varaita ha vinto il primo premio al Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021, contest che fa emergere progetti e iniziative dal carattere particolarmente innovativo proposti dalla pubblica amministrazione locale. Giunto alla sua quinta edizione, è promosso da ANCI Piemonte in collaborazione con ANFoV e patrocinato da Giunta e Consiglio regionale del Piemonte.

La premiazione si è svolta giovedì 24 febbraio presso la sede di ANCI Piemonte a Torino e vi ha preso parte una delegazione dell’Unione guidata dal vicepresidente Giovanni Fina, sindaco di Melle, e della quale facevano parte anche il consigliere Nicola Carrino, vicesindaco di Costigliole Saluzzo, e l’assessore di Pontechianale Paolo Gaudissard.

L’Unione Valle Varaita si è aggiudicata la prima piazza e il relativo contributo di 10.000 euro per il progetto “INNOVA.raita”, iniziativa che prevede il recupero di alcuni spazi della sede dell’ente e la loro trasformazione in locali di co-working destinati a giovani e professionisti e una revisione del modello di mobilità in chiave sostenibile grazie al rafforzamento del sistema di ciclabilità e all’introduzione sul territorio di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Due azioni che possono favorire una rigenerazione del tessuto sociale montano attraverso la creazione di spazi di lavoro per i cosiddetti “nomadi digitali” e lo sviluppo di un modello di spostamento basato su veicoli che superano l’uso dei combustibili fossili.

«Siamo molto soddisfatti che il nostro progetto abbia ricevuto questo importante riconoscimento – ha detto il vicepresidente dell’Unione Montana Giovanni Fina –, che è un premio alla concretezza che è stata messa in campo per proporre iniziative innovative e situate su un territorio come quello della valle Varaita, a forte dominante montana. Da anni l’Unione Montana, presieduta da Silvano Dovetta, lavora con convinzione per la rivitalizzazione in chiave contemporanea dei comuni che la costituiscono, seguendo le linee di sviluppo nazionali sulle aree interne e organizzando le azioni con uno spirito di grande collaborazione tra enti locali. Ringrazio gli uffici dell’Unione che hanno lavorato con grande professionalità a questo progetto».

Il progetto “INNOVA.raita” riprende alcune tematiche emerse con grande chiarezza a seguito dei duri mesi della pandemia, che ha mostrato come il lavoro possa svolgersi anche il modalità “smart” da remoto: chi ha la possibilità di lavorare con queste modalità spesso cerca anche una qualità della vita diversa da quella offerta dalla città e la montagna, territorio rurale che sa esprimere molte risorse e professionalità, è luogo ideale per accogliere queste persone. «Si tratta di una scommessa per il futuro che passa anche attraverso la creazione di nuove infrastrutture elettriche a sostegno delle forme di mobilità che si stanno definendo come uno dei punti cardine degli anni a venire», ha concluso Fina.

Tra i 95 progetti presentati, che rendono quella di quest’anno l’edizione più partecipata del premio, c’era anche quello della municipalità di Castellar del Comune di Saluzzo, “Sviluppo di comunità”, che ha ottenuto un riconoscimento speciale di 5.000 euro della Fondazione CRC di Cuneo: il territorio delle Terre del Monviso si aggiudica quindi ben due riconoscimenti a livello regionale in questa importante occasione, a dimostrazione della particolare vivacità e delle progettualità innovative in essere nelle vallate del Saluzzese.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato tutti i partner di Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021, un network prestigioso e qualificato di cui fanno parte Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT, LINKS Foundation e BBBell.