Volley A2/F – Intenso mercoledì di recuperi: per la LPM Bam Mondovì il big match contro la capolista Pinerolo

Un mercoledì da leoni, citando un indimenticato film del 1978, potrebbe essere l’incipit perfetto per questa giornata di recuperi del campionato di A2 femminile di pallavolo. Sommando i due giorni, infatti, saranno giocate sette partite rinviate tra dicembre e gennaio causa COVID. In questo modo le classifiche saranno di nuovo regolari, in attesa degli ultimi turni delle prossime due domeniche.

Per quanto riguarda il girone B, il big match è sicuramente la sfida tra Pinerolo e LPM Bam Mondovì, rispettivamente prima e terza in classifica. Entrambe le squadre stanno cavalcando onde positive: le ospiti monregalesi vengono da quattro vittorie di fila, le pinerolesi da cinque (ma nelle ultime 14 partite sono 13-1). Sarà dunque interessante vedere come Mondovì si giocherà la partita contro un’avversaria di qualità, cercando di consolidare il buon livello di gioco espresso nell’ultimo mese. Se poi il “Puma” vuole avere ancora qualche piccola chance di agganciare il primo posto in classifica la vittoria e i tre punti sono indispensabili.

Albese e Soverato si sfidano con in palio posizioni per loro preziose. La formazione lombarda in caso di vittoria si garantirebbe un ottimo quinto posto e addirittura raggiungerebbe Montecchio al quarto. Le calabresi invece devono vincere per portarsi a un punto proprio da Albese.

Un’altra sfida in programma è quella tra Vicenza e Club Italia. Le venete sono già certe dei playout, mentre le azzurrine per la matematica sono ancora in gioco per i playoff ma hanno bisogno di incastri particolari. Con tutta probabilità sarà dunque una sfida che mette in palio punti preziosi da portarsi dietro nella seconda fase.

Discorso simile può essere fatto per il derby siciliano tra Modica e Catania. Entrambe le squadre sono già certe dei playout e devono fare punti per la seconda parte di stagione. Modica ha bisogno di un miracolo per mantenere la categoria, mentre Catania prova un’impresa molto difficile, per cui questi punti sono vitali.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

ore 17:00 Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

ore 18:00 Tecnoteam Albese Volley Como – Ranieri International Soverato

ore 18:30 Anthea Vicenza – Club Italia Crai

ore 20:00 Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovì

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo (15-2), Cda Talmassons 43 (14-4);

Lpm Bam Mondovì 39 (13-4);

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7);

Tecnoteam Albese Volley Como 29 (10-7);

Ranieri International Soverato 25 (9-8);

Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-11);

Club Italia Crai 18 (7-10); Anthea Vicenza 17 (5-13);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13 (4-14);

Egea Pvt Modica 4 (1-16).

*Punti (Vinte-Perse)