Calcio a 5: ok le squadre cuneesi, cadono l’Area Calcio Alba Roero e l’Albese Calcio

Esordio in Coppa Italia mercoledì sera per l'Elledì Fossano a Mantova

Dopo le partite del weekend è tempo di fare il punto della situazione per le cuneesi del futsal: in Serie C1 il Bra vince il match casalingo per 4-2 contro l’Atletico Taurinense; a segno per i giallorossi Rava, Tranchero e la doppietta di Badellino. Vittoria anche per il Futsal Savigliano in trasferta a Druento ai danni del Don Bosco Caselle; per i saviglianesi sono andati in gol Greco, Lisa, doppietta di Rubino e Cossotti e un autogol. Sconfitta invece per l’Area Calcio Alba Roero per 4-5 contro Sermig.

RISULTATI

Area Calcio Alba Roero-Sermig 4-5

Polisportiva Pasta-Castellamonte Calcio A5 3-2

Associazione Calcio Bra-Atletico Taurinense 4-2

Top Five-CUS Piemonte Orientale 4-1

Don Bosco Caselle-Futsal Savigliano 3-7

Taurus Futsal 2011-Aurora Nichelino 2-2

CLASSIFICA

Top Five 30, Sermig 29, Castellamonte Calcio A5 28, Taurus Futsal 2011 25, Futsal Savigliano 22, Associazione Calcio Bra 19, Aurora Nichelino 18, Polisportiva Pasta 17, Area Calcio Alba Roero 16, Atletico Taurinense 9, Don Bosco Caselle 7, CUS Piemonte Orientale 6.

Nel campionato di Serie A2 l’Elledi Fossano ritrova la vittoria sul campo del Milano C5 per 1-5; il primo tempo finisce 0-3 con le reti Costamanha, Sandri e Vincenti, mentre nella ripresa hanno completato la vittoria Tato e Marcio. Mercoledì sera invece iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia per i fossanesi che saranno di scena a Mantova contro la capolista Saviatesta, in un match da dentro o fuori. Calcio d’inizio domani alle 20.30.

RISULTATI

Saints Pagnano-360 GG Futsal 4-7

Aosta Calcio 511-Saviatesta Mantova 3-3

Milano C5-Elledi Fossano 1-5

Città di Sestu C5-Altovicentino Futsal 3-4

Hellas Verona-Lecco C5 4-3

Leonardo-Monastir Kosmoto 6-2

CLASSIFICA

Saviatesta Mantova 42, 360 GG Futsal 41, Hellas Verona 1903 33, Elledi Fossano 32, Lecco C5 27, Leonardo 26, Arzignano C5 22, Altovicentino Futsal 22, Saints Pagnano 21, Aosta Calcio 511 18, Milano C5 13, Città di Sestu C5 11, Monastir Kosmoto 0.

Infine ieri sera si è giocata la tredicesima giornata di Serie C2. Il match tra Bisalta e Albese Calcio è finita con un netto 5-0 per i padroni di casa; a segno la tripletta di Barale, Gallo e Rossi. Altra netta vittoria arriva dalla Giovanile Centallo 2006 che batte Villarbasse con un perentorio 2-10; per i rossoblu sono andati in rete Cobaj con ben 4 gol, doppietta di Bonino, doppietta di Guida, Hichri e Pellissero.

RISULTATI

Bisalta-Albese Calcio 5-0

Onnisport Club-Buttiglierese 95 4-3

Europa Bevingros-Real Mirafiori Calcio A5 14-2

SD Savio Asti-Sporting Orbassano 2-1

Villarbasse-Giovanile Centallo 2006 2-10

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 2006 29, Buttiglierese 95 25, Europa Bevingros Eleven 22, Villarbasse 17, Onnisport Club 16, Sporting Orbassano 16, SD Savio Asti 13, Bisalta 13, Albese Calcio 6, Real Mirafiori Calcio A5 3.