Volley A1/F – IL PUNTO: Monza torna capolista! Cuneo lotta ma cede con Conegliano

Controsorpasso in vetta alla vivo Serie A1 Femminile, con Monza che ottiene i tre punti in tre set contro Roma e supera Scandicci nel giorno delle riaperture dei palazzetti al 60%.

Mantengono le distanze sia Conegliano, che ha la meglio su una coriacea Cuneo 3-1, che Novara, che con lo stesso risultato regola Bergamo. Niente da fare per Firenze, che perde ancora in casa non riuscendo ad avere la meglio su Busto Arsizio. Ma la partita del weekend è senza dubbio quella tra Vallefoglia e Casalmaggiore, con le urbinati che danno una scossa alla zona retrocessione vincendo e convincendo con un netto 3-0.

Palazzo Wanny sta diventando una maledizione per Il Bisonte Firenze, che nella nuova casa perde la terza partita consecutiva grazie ad una solida Unet E-Work Busto Arsizio che trionfa in quattro set. Fatta eccezione per il terzo parziale, vinto nettamente dalle farfalle, la partita è stata equilibrata e decisa solo nei momenti finali dei parziali. In generale la formazione di Marco Musso si è dimostrata più cinica nei momenti clou, mentre il Bisonte ha regalato qualcosa proprio nei frangenti scottanti.

Terza vittoria consecutiva tra Italia ed Europa per la Vero Volley Monza che, dopo il successo contro Scandicci di sabato scorso e quello su Salo di martedì, batte una generosa Acqua & Sapone Volley Roma 3-0. All’Arena di Monza, la squadra di Gaspari gioca infatti una gara ordinata e lucida, contenendo con autorità i tentativi di risalita della formazione laziale, sempre pericolosa dai nove metri ed efficace in attacco, con una scatenata Stigrot.

Pronto ritorno al successo per la Igor Gorgonzola Volley di Stefano Lavarini, che supera il Volley Bergamo 1991 in quattro set e conquista tre punti importanti per la propria regular season. Il “classico” con le orobiche è una bella battaglia ad alto contenuto agonistico, risolta dagli acuti azzurri nei momenti decisivi, al netto di qualche passaggio a vuoto nel corso del match.

Nel terzo derby delle bollicine stagionale la Bosca S.Bernardo Cuneo si ritrova dopo le due brutte sconfitte con Novara e Busto e cede a testa altissima alla Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (3-1). Nel primo parziale le cuneesi comandano a lungo ma le venete hanno la meglio nel finale e sfruttano l’abbrivio per aggiudicarsi agevolmente il secondo set. Nel terzo set, con Degradi in campo per Kuznetsova e una Gicquel sempre più in palla (21 punti), Cuneo cambia marcia e accorcia sul 2-1, poi non riesce a portare il match al tie-break in un quarto set al cardiopalma in cui a fare la differenza sono i colpi da fuoriclasse di Egonu, MVP con una sontuosa prestazione da 29 punti.

Senza storia il posticipo di giornata: la sfida salvezza tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore viene stravinta dalle padrone di casa, che ottengono tre punti importantissimi per il rush finale. Solo nel secondo set le rosa impensieriscono la squadra di mister Bonafede, che nel primo e nel terzo parziale lascia le avversarie a 15 punti.

vivo SERIE A1 FEMMINILE – 7^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 19 febbraio ore 18:30 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-19 32-34 20-25 25-19 11-15)

Sabato 19 febbraio ore 20:45 (Rai Sport Web e VBTV – Differita Rai Sport + HD)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Delta Despar Trentino 3-2 (22-25 24-26 25-20 25-21 15-13)

Domenica 20 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (21-25 25-19 18-25 24-26)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-23 25-16 23-25 25-23)

Vero Volley Monza – Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-19 25-21 25-18)

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991 3-1 (25-20 21-25 27-25 25-19)

Domenica 20 febbraio ore 19:30 (Sky Sport 1 e VBTV)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-15 25-20 25-15)

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 46 (15-4); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 43 (15-2); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 18 (6-12); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-13); Delta Despar Trentino 11 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)