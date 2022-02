Joint venture tra Bottero di Cuneo e Tiama di Lione per ottimizzare la realizzazione di contenitori in vetro

Si chiama GlassFORM.ai la joint venture creata da Bottero spa di Cuneo e Tiama di Lione (Francia). La nuova società, con sede a Rovereto (piazza Manifattura, 1), in provincia di Trento, è operativa da inizio 2022 ed è nata con l’obiettivo di sviluppare e vendere soluzioni software basate su tecnologie di Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI), il tutto per controllare e ottimizzare il processo di formatura di contenitori in vetro. Bottero, fondata nel 1957, è l’unica azienda al mondo attiva sia nel settore del vetro piano che del vetro cavo attraverso la fornitura di macchinari di alta tecnologia a clienti di tutto il mondo. La costituzione di GlassFORM.ai è un’iniziativa congiunta con Tiama, leader mondiale nella fornitura di soluzioni d’ispezione e controllo qualità per l’industria degli imballaggi in vetro.

GlassFORM.ai realizza soluzioni avanzate per il controllo automatico del processo di formatura dei contenitori in vetro realizzati nelle vetrerie secondo i più evoluti standard produttivi; queste soluzioni aumenteranno la sostenibilità del settore tramite il risparmio energetico e l’alleggerimento dei contenitori e il livello di automazione e di sicurezza intrinseca riducendo l’interazione degli operatori con le macchine. Non solo: grazie all’utilizzo di innovative soluzioni di intelligenza artificiale si apriranno nuove opportunità d’impiego anche per i lavoratori del domani. Tra le prime soluzioni disponibili grazie a GlassFORM.ai vi è il controllo automatico della formatura della goccia che diventerà contenitore, oltre a soluzioni che ottimizzeranno la stabilità e l’accuratezza del processo di produzione.

“L’automazione è oggi di straordinaria importanza nell’industria vetraria e i prodotti Bottero sono da sempre all’avanguardia grazie a soluzioni innovative, sviluppate sfruttando le nostre competenze di processo e tecnologia, incluse quelle in Machine Learning e Artificial Intelligence – dichiara Marco Tecchio, Chief Executive Officer di Bottero spa e di GlassFORM.ai -. La joint venture con Tiama è una tappa essenziale nel nostro sviluppo strategico che ambisce alla completa automazione del processo di formatura del vetro. Grazie alla leadership di Tiama nel mondo dei sensori e del controllo qualità e alla competenza di Bottero nella produzione di impianti per la lavorazione vetro e nel processo di formatura, GlassFORM.ai diventerà un riferimento nell’industria del vetro, fornendo le più avanzate soluzioni di controllo di processo ai nostri clienti. In GlassFORM.ai stiamo costituendo un team giovane, ma di elevata professionalità e competenza tecnica, che ci permette di accelerare lo sviluppo del prodotto”.

“L’automazione del processo di formatura dei contenitori in vetro sta diventando essenziale per rispondere alle correnti sfide del mercato – aggiunge Benoit Burin Des Roziers, Chief Executive Officer di Tiama -. Creare insieme a Bottero una società indipendente per offrire soluzioni universali ci è parsa una scelta ovvia. Tiama è felice di convertire questi ragionamenti in realtà grazie alla creazione di GlassFORM.ai. I trend in evoluzione sono evidenti in molti settori industriali e Tiama è determinata nel contribuire a fornire soluzioni competitive a tutti i propri clienti. Il settore in cui operiamo, quello dei contenitori in vetro, ha bisogno di queste soluzioni per affrontare le nuove sfide che si presenteranno e noi vogliamo dare un contributo determinante alle risposte attese dal mercato”.

Il progetto di creazione e sviluppo di GlassFORM.ai si avvale della collaborazione di Trentino Sviluppo (l’agenzia della Provincia Autonoma di Trento che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino) e del Centro per l’Industria digitale FBK – Fondazione Bruno Kessler (Fondazione di ricerca al top in Italia che opera nel campo delle tecnologie, dell’innovazione e delle scienze umane e sociali).

********

Bottero è un gruppo italiano fondato nel 1957 specializzato nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione del vetro anche in un ciclo continuo di 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Bottero esporta il 95% dei propri prodotti all’estero. L’azienda è presente in oltre 100 Paesi con più di 50mila installazioni attive. È leader mondiale nella realizzazione di impianti in due settori: vetro piano e vetro cavo (contenitori in vetro). L’attenzione dedicata all’evoluzione del mercato, che ha portato la Bottero ad anticiparne spesso le esigenze, rappresenta da sempre lo spirito che anima il Gruppo. La Bottero è l’unica azienda al mondo a poter fornire esperienza ed alta tecnologia in tutti i campi della lavorazione del vetro mediante la fornitura di macchinari e impianti dedicati, dal vetro piano monolitico e laminato alla produzione di contenitori in vetro, fino alla realizzazione di linee complete per la produzione di lastre float e laminato. Bottero può offrire un prodotto affidabile, derivante da oltre 60 anni di esperienza, e innovativo, frutto di continui investimenti nel campo della ricerca e sviluppo, soddisfacendo in tal modo tutte le esigenze, dai prodotti di serie per la piccola-media impresa fino alla progettazione e realizzazioni di intere linee di produzione per grandi gruppi industriali internazionali.

Tiama è uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni d’ispezione e controllo qualità per l’industria dei contenitori in vetro. I nostri clienti sono produttori di bottiglie, vasi o fiale ubicati nei 5 continenti. Tiama fornisce dati e indicazioni in tempo reale per aiutare i produttori di vetro a produrre articoli con la massima qualità e migliorare la loro efficienza e produttività. Le macchine dell’azienda sono ricche di sensori e sono installate sia nell’area di impianto dove viene formato il contenitore che in quella di controllo qualità. Tutti questi sensori, uniti a competenze specifiche in tracciabilità e servizi, offrono una potente fonte di dati e conoscenze in vista delle Smart Factory di domani. Oggi, Tiama è in grado di inviare dati in tempo reale ricchi di informazioni (identificazione unica della bottiglia tramite incisione al laser, immagini del contenitore, misure) per garantire un’ottimizzazione della produttività e uno stretto collegamento tra tutte le aree della vetreria. La combinazione di esperienza, approccio innovativo ed affidabilità, consente a Tiama di offrire soluzioni che vanno ben oltre il normale ambito di ispezione e controllo qualità. Smart Factory & Manufacturing Intelligence sono concetti centrali per l’azienda: il processo di produzione del vetro consente di raccogliere una grande quantità di dati, che, ben raccolti e analizzati, costituiscono una potente fonte di conoscenza. Tiama aiuta a valorizzare questi dati. Tutte le competenze combinate di Tiama (Intelligence, Hot-End Monitoring, Traceability, Inspection & Customer Support) aiutano a preparare le vetrerie all’arrivo della Business Intelligence 4.0.

c.s.