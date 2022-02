Cuneo, con Scrittorincittà Stefano Meloccaro presenta il libro “Colpi di genio”

In arrivo una nuova anteprima online di scrittorincittà. Venerdì 25 febbraio alle ore 18, Stefano Meloccaro racconterà in diretta streaming Colpi di genio (Sperling&Kupfer).

Osserviamo i Big Three: Federer, Nadal, Djoković; poi allarghiamo lo sguardo sugli altri fenomeni attuali e futuri del tennis, italiani compresi. Berrettini, Tsitsipas, Sinner, Musetti, Zverev – la lista sarebbe lunga… Tennisti di ogni età e livello, accomunati da una parola buona per tutti: perfezione. Eccezionali nel fisico, tecnica impeccabile, stabili di testa, in grado di lottare per ore fino alla vittoria. Privi di sbavature, educati, rispettosi. Insomma, nulla a che vedere con il passato.

Quante intemperanze e ‘cadute’ tornano in mente pensando all’epoca d’oro, i meravigliosi anni Settanta e Ottanta, fatti di tennisti spesso ‘difettosi’. Il dritto marcio di Connors, le follie autolesioniste di Năstase, la compiaciuta indolenza panattiana, la furia artistoide di McEnroe. E ancora: le volée artigianali di Borg, Noah e i suoi colpi strappati, l’ottusa testardaggine di Becker, la fissità crudele di Lendl, i tormenti vacui del giovane Agassi.

In Colpi di genio (Sperling & Kupfer), Stefano Meloccaro, in preda a una sana e disincantata nostalgia, seleziona e racconta con la consueta brillante competenza una galleria di campioni straordinariamente imperfetti, riconoscibili e amati per le loro vittorie, tanto quanto per i loro evidenti nei. Una vulnerabilità che era però l’essenza stessa del fascino geniale e innovatore che emanavano, fatta di rivalità e isterie, virtuosismi e gesta irreplicabili, magie e furia agonistica. Ogni partita era una storia diversa e imprevedibile, ogni scambio una meraviglia, ogni incontro uno scontro tra personalità che usciva dal campo e diventava stile, rivoluzione e vita. Un tennis rock and roll suonato dal vivo, e quindi unico e irripetibile.

Intervista l’autore, Cristina Clerico.

L‘AUTORE

Stefano Meloccaro, da quasi trent’anni si occupa di comunicazione, dapprima sulla carta stampata, poi in televisione e radio. È giornalista professionista e uno dei volti più popolari di Sky Sport per il grande tennis di Wimbledon e dei tornei Masters 1000, oltre a condurre un programma quotidiano su Radio Capital: Il Mezzogiornale. In Italia e in giro per il mondo ha incontrato e intervistato molti tra i più importanti personaggi dello sport moderno. Ma da qualche tempo, se chiedi in giro chi è Meloccaro ti senti rispondere: «Quello che faceva Edicola Fiore con Fiorello». Ovvero, il coprotagonista in una trasmissione di grande successo. Un giornalista all’occorrenza showman, un simpatico giovanotto cinquantenne che oltre a raccontare lo sport in modo mai banale, mostra una duttilità che gli permette di sconfinare continuamente tra TV, radio, podcast e scrittura. Il tennis resta, però, il suo primo grande amore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’appuntamento sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di scrittorincittà alle ore 18 del 25 febbraio. Durante la diretta, sarà possibile interagire e porre domande attraverso i commenti. Non è richiesta iscrizione.