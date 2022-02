Volley A1/F: Cuneo a Busto per ripartire e sfatare un tabù

Il calendario offre alla Bosca S.Bernardo Cuneo un bell’assist per lasciarsi alle spalle la brutta prova nel derby casalingo da sold out con la Igor Gorgonzola Novara: mercoledì 16 alla e-work arena di Busto Arsizio (ore 20:30, diretta streaming su www.volleyballworld.tv) nel recupero della tredicesima giornata di andata sono in palio punti pesanti per la griglia playoff. Numerose le ex da una parte e dall’altra della rete in una sfida tra due squadre a caccia di riscatto.

Per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che domenica 20 sarà attesa dalla proibitiva trasferta di Conegliano, il match di mercoledì 16 sarà anche l’occasione giusta per sfatare il tabù e-work arena, finora inespugnabile.

QUI BOSCA S.BERNARDO La Bosca S.Bernardo Cuneo è tornata in palestra lunedì mattina per una seduta di pesi e una di tecnica con lo sguardo rivolto alla sfida di mercoledì 16 a Busto Arsizio. Il recupero della tredicesima giornata di andata, originariamente in calendario il 26 dicembre, è un test importante per le gatte, chiamate a una reazione dopo la prestazione opaca offerta al cospetto della Igor Gorgonzola Novara. Le cuneesi non hanno saputo approfittare delle assenze pesanti di Novara e hanno subito troppo la pressione avversaria dai nove metri: al di là dei dodici ace messi a segno dalle ospiti in tre set, la distribuzione del gioco biancorosso ha inevitabilmente patito una ricezione insolitamente imprecisa.

Per la prima volta dell’anno nessuna attaccante cuneese è andata in doppia cifra, un dato che evidenzia le difficoltà anche in questo fondamentale. Anche quando la Bosca S.Bernardo Cuneo è arrivata a tallonare la Igor Gorgonzola Novara non ha mai dato la sensazione di poter centrare l’aggancio e il sorpasso. Tra le note positive le prove di Alice Gay, ancora chiamata a sostituire una Ilaria Spirito che per la trasferta di Busto sarà nuovamente a disposizione, e di Federica Squarcini, autrice di otto punti.

Il match di Busto, campo storicamente ostico per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che non vi ha mai vinto, rappresenta l’occasione ideale per mettersi alle spalle la brutta prova nel derby e ritrovare la fiducia necessaria per affrontare meglio le impegnative sfide alle porte a partire dalla trasferta di Conegliano di domenica 20. Alla e-work arena si affronteranno due squadre reduci da due 0-3 interni con due big e accomunate dal desiderio di riscatto.

A MONZA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI La tifoseria cuneese organizza la trasferta a Monza per la partita di domenica 6 marzo (ore 17:00); per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto Morra (339.7788740).

FEDERICA SQUARCINI, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Con Novara non siamo partite con la concentrazione e con la grinta che ultimamente ci contraddistinguono. Siamo dispiaciute per non aver espresso il nostro miglior gioco, ma ora pensiamo solo alla sfida con Busto, una squadra forte che ha un gioco simile a quello di Novara, molto veloce. Sarà importante partire spingendo in battuta e con una buona correlazione muro-difesa. Come noi anche Busto avrà voglia di riscatto dalla sconfitta con Conegliano, ma ce la metteremo tutta per fare una bella partita e portare a casa il maggior numero di punti possibile».

LE AVVERSARIE La Unet e-work Busto Arsizio è reduce dalla sconfitta interna in tre set con la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano arrivata al termine di una prova buona ma non sufficiente per strappare alle ospiti almeno un set. Le bustocche, che dopo l’eliminazione precoce dalla CEV Volleyball Cup hanno invece centrato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia a Roma, sono attualmente quinte in classifica con trentacinque punti, dieci in più rispetto alla Bosca S.Bernardo Cuneo, che ha una partita in più da recuperare.

I PRECEDENTI Busto avanti 4-1 e sempre vincitrice alla e-work arena.

GLI ARBITRI Gianfranco Piperata e Andrea Pozzato

LE EX Tante le ex da una parte e dall’altra della rete: Adelina Ungureanu e Giorgia Zannoni sono approdate a Busto la scorsa estate due stagioni a Cuneo, mentre Noemi Signorile, Federica Stufi, Ilaria Spirito e Alice Degradi hanno trascorsi più o meno recenti a Busto. Sara Caruso infine vestì la maglia della Unet e-Work UYBA Yamamay Busto Arsizio in Serie B2 nella stagione 2018/2019.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

Unet e-work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo

Mercoledì 16 febbraio – ore 20:30, e-work arena di Busto Arsizio

Unet e-work Busto Arsizio 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan (L2), 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni (L), 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso, vice all. Gaviraghi.

Bosca S.Bernardo Cuneo 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 5 Spirito (L), 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile (K), 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay (L2), 22 Stufi. All. Pistola, vice all. Petruzzelli.

Classifica Vero Volley Monza 43 (14-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 40 (14-2); Savino Del Bene Scandicci 40 (14-4); Igor Gorgonzola Novara 37 (13-2); Unet E-Work Busto Arsizio 35 (11-7); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-9); Il Bisonte Firenze 23 (8-7); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 15 (5-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-16).

*Punti (Vinte-Perse)

c.s.