Juniores Nazionale A: il Bra trionfa nel derby, Fossano cade in Liguria

Quattordicesima giornata di Juniores Nazionale Girone A che regala pochi punti alle cuneesi, solo 3 e tutti al Bra che raggiunge la vetta.

Derby cuneese nel posticipo di giornata dove il Bra trionfa per 2-1, grazie alle reti di Cartarrasa e De Pasquale, contro il Saluzzo di mister Grippo.

Il Fossano invece cade ancora contro una ligure, i blues subiscono sei gol e ne realizzano solamente due contro il Ligorna.

Analizziamo la gara assieme a mister Sergio Boscarino che è intervenuto ai nostri microfoni.

“La partita è stata un po’ condizionata da una serie di fattori. In primis, e so che sembra una cosa un po’ così, è stato il traffico eccessivo sull’autostrada infatti siamo arrivati più tardi del previsto. Sicuramente le tre ore sul pullman han pesato e non siamo riusciti a prepararci al meglio psicologicamente. A parte ciò, non siamo praticamente scesi dal pullman, in 18 minuti abbiamo preso 3 gol ed eravamo scollegati tra di noi.

C’è da dire che eravamo un po’ contati ma non può essere un alibi questo.

I 20 minuti di partenza sbagliata hanno condizionato sicuramente il resto della gara. Nonostante questo siamo riusciti ad ingranare un po’ ma il Ligorna sia qualitativamente che fisicamente è stato superiore.

I sette punti di differenza in classifica si sono visti, tra un tempo e l’altro abbiamo provato a cambiare qualcosa. Ho chiesto ai ragazzi di provare a riaprire la partita senza subire il quinto gol. Abbiamo segnato il 4-2 e poi palo su punizione, ad un certo punto però son finite le energie ed i cambi e poco dopo abbiamo preso gli altri due gol.

Il Ligorna ripartendo poteva far male anche prima, non posso far altro che far i complimenti all’allenatore e ai ragazzi avversari. Risultato un po’ troppo largo forse per via della brutta partenza, dispiace perché c’è il rammarico per quei 20 minuti iniziali. I due organici ovviamente erano differenti, noi ad esempio non abbiamo puntato su un gruppo unico, valutiamo anche con la prima squadra o i campionati dei 2005 ecc. chi portare alle gare, se l’organico è ridotto fatichiamo.”