Fondi in arrivo per le opere pubbliche danneggiate nel cuneese dall’alluvione del 2019: ECCO DOVE

Ammontano a più di 1,5 milioni di euro i contributi messi a disposizione dei Comuni cuneesi colpiti dalle alluvioni nel 2019 per 22 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate. Le somme fanno parte di un totale di 15.771.784 euro di contributi per 196 interventi in tutto il Piemonte.

«L’impegno della Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue anche in questo nuovo anno – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi -. Consapevoli della difficoltà del momento e delle necessità dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli, stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per far sì che i contributi ci siano e siano erogati al più presto. I territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre in modo da evitare che si deteriorino ulteriormente ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma nel progressivo sblocco delle somme».

I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i Sindaci dei comuni colpiti e i Presidenti delle Province. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

Gli interventi previsti nel Cuneese riguardano i Comuni di Caramagna Piemonte, Cervere, Cherasco, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Ormea, Piasco, Prunetto, Rittana, Roburent, Roccabruna, Saliceto, Saluzzo, Sinio, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Torre Mondovì, Villar San Costanzo, oltre alla Provincia, che riceve un contributo per la sistemazione di tratti di strade provinciali danneggiate.

Di seguito l’elenco degli interventi

CARAMAGNA PIEMONTE Consolidamento scarpata di valle s.c. del Rovarino, lungo torrente Rovarino

CERVERE Realizzazione tratto di difesa spondale sinistra fiume Stura di Demonte a protezione Canale Pertusata e movimentazione materiale litoide

CHERASCO Ripristino manto e regimazione acque superficiali lungo la s.c. Pittamiglio

GORZEGNO Sistemazione idraulica fiume Bormida nel tratto tra i ponti comunali della sc Gorzegno-Prunetto

GOTTASECCA Sistemazione T. Uzzone in Loc. Valle per la messa in sicurezza delle opere di difesa spondale

LEVICE Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza della Loc. Stravacatore

ORMEA Lavori di regimazione acque superficiali, riprofilatura versante, consolidamento parete rocciasa s.c. Altramella

PIASCO RIPRISTINO FUNZIONALITA RIVO FONTANA BIANCA completamento

PROVINCIA DI CUNEO S.P.234 – COMUNE/I DI CRISSOLO – CROLLO DI BANCHETTONE

PRUNETTO Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per il completamento della messa in sicurezza delle Loc. Mosca e Grassi e del ponte e sc Mosca

RITTANA Sistemazione idraulica affluente di sinistra del rio di Rittana (Vallone Magnuna) nell’abitato di San Mauro (completamento)

ROBURENT Pulizia briglia a pettine presente alla confluenza rio Gariè-rio Matte

ROCCABRUNA Consolidamento scarpata di valle della s.c. Linguadoca e difesa in sponda sx del combale Duc

SALICETO Sistemazione idraulica fiume Bormida per la messa in sicurezza impianti sportivi ed area artigianale in Loc. Sattamini

SALUZZO ripristino sezione di deflusso rio Torto, combale Santo e rii minori

SINIO Manutenzione idraulica rio Grillo

SOMMARIVA DEL BOSCO Erosione spondale sponda idrografica destra rio di Pocapaglia, in prossimità del parco San Marcellino

TORRE BORMIDA Intervento di sistemazione idraulica del rio Lacciacode

TORRE MONDOVI’ Cedimento muro di sostegno s.c. via Ascheri

VILLAR SAN COSTANZO Ripristino muro di contenimento lungo Via Combale in sponda sx del torrente Tallù

