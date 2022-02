Si prepara l’evento TEDxCuneo 2022

Dopo la prima edizione 2021 in streaming “Festina Lente, A ognuno il suo tempo”, il team di TEDxCuneo sta già scaldando i motori per la primavera 2022, con un evento finalmente in presenza.

Sul palco di TEDxCuneo si alterneranno relatori e relatrici che porteranno talk multidisciplinari in grado di smuovere l’interesse ed essere di ispirazione per il pubblico. I nomi degli speaker e le informazioni sui biglietti verranno annunciati presto sui canali social ufficiali: sito ufficiale Instagram, Facebook e Linkedin.

L’evento del 2021, inedito sul territorio, ha registrato importanti visualizzazioni ai talk online e ha coinvolto personalità di spicco, professioniste e professionisti nei campi della scienza, della musica, della tecnologia, della crescita personale e della comunicazione.

I video postati sul canale Youtube ufficiale TEDx hanno riportato più di 320mila visualizzazioni.

Il tema dell’evento TEDxCuneo 2022 – Aperte le offerte di partnership

La potenza della condivisione delle idee del singolo alla propria comunità è fondamentale per una crescita globale. Proprio per questo la forza di uno può diventare quella della moltitudine, se accolta e supportata in modo solidale, lanciando un messaggio di speranza.

Con questo intento, TEDxCuneo si avvale di partnership con realtà locali e non. Per l’evento 2022 aziende, imprese, realtà commerciali possono entrare a far parte della squadra e sostenere l’iniziativa.

Perché sostenere TEDxCuneo

Fare Rete

Far parte di un network di conoscenze e di eccellenze con la possibilità di avviare

nuove collaborazioni

Nuovi Contatti

Contatto diretto con speaker d’eccezione

Responsabilità Sociale

Supportare l’investimento nell’Innovazione Sociale creando un impatto positivo in ambito locale

Visibilità

Visibilità significativa sul territorio, ma anche a livello nazionale ed internazionale attraverso media tradizionali e online, diffusione dell’evento su piattaforme social

Reputation

Associare il proprio marchio a TED è sinonimo di azienda illuminata, dinamica, aperta alle nuove idee ed al confronto

Obiettivi del TEDxCuneo

L’obiettivo di TEDxCuneo è quello di rendere la nostra città un luogo di incontro, diffondere nuove idee e stimolare la curiosità.

Il team crede che Cuneo possa essere una palestra fertile per incentivare l’innovazione e favorire la crescita di iniziative ed eventi.

È importante ripensare la città come un centro in continua evoluzione e non rassegnarsi all’idea di immobilità.

Il team di TEDxCuneo

TEDxCuneo è un’associazione composta da oltre 40 volontari dai 20 ai 60 anni con un forte legame verso Cuneo a cui piace diffondere nuove idee, favorire relazioni e opportunità.

TED e TEDx

TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore, seguendo il motto “Ideas Worth Spreading”. La varietà delle tematiche trattate viene già espressa nel nome stesso, acronimo di “Technology, Entertainment and Design”, che fa riferimento alle tematiche del primo evento TED tenutosi nel 1984.

I TED talk sono brevi ma di grande impatto. Nella durata massima di 18 minuti emergono le idee principali di pensatori e innovatori di oggi, capaci di incuriosire e ispirare il pubblico.

Nello spirito di “Ideas Worth Spreading” nasce il programma TEDx, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. Sotto licenza concessa da TED, gli eventi TEDx sono sviluppati localmente e in modo indipendente, permettendo di diffondere e promuovere l’esperienza TED in tutto il mondo, tra culture e comunità diverse.

