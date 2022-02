Volley A2/F – Il punto dopo i recuperi: la LPM Bam Mondovì domina Vicenza e spezza la maledizione

Buona la quinta per la LPM Bam Mondovì nel recupero infrasettimanale della Serie A2 femminile di pallavolo. Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa, le “Pumine” tornano alla vittoria, facendo un sol boccone di Vicenza, a cui il Piemonte resta particolarmente indigesto dopo il 3-0 rimediato da Pinerolo domenica.

Le monregalesi partono forte già nel primo set, salvo poi subire un po’ la rimonta ospite: Mondovì si impone comunque per 25-23. Nella seconda frazione sono le vicentine a portarsi avanti, ma da metà set in poi il “Puma” accelera e chiude 25-17. L’ultimo set, infine, quasi non si gioca e le monregalesi (con coach Solforati che concede spazio anche a Bonifacio e Trevisan) lo portano a casa 25-14.

Per Mondovì sono tre punti importanti anche per la classifica: si concretizza il sorpasso a Montecchio (che comunque ha due partite in più), con Pinerolo a tre punti con lo stesso numero di gare e Talmassons a cinque (una partita in più per le friulane). La prossima gara per le monregalesi è prevista per domenica, ancora al Palamanera: alle 15.30 andrà in scena contro il fanalino di coda Modica.

Nell’altro recupero di ieri, il Club Italia cade a sorpresa in casa contro Martignacco. Le friulane si prendono un successo importante, inatteso alla luce delle condizioni in cui si presentavano alla sfida: senza Roberta Carraro, la palleggiatrice titolare infortunatasi nella scorsa giornata, le ospiti hanno dovuto affidarsi in regia a Chiara Ghibaudo, vivaio LPM Bam Mondovì classe 2003, che ha risposto con una ottima prestazione. Per lei un’ottima prestazione al palleggio, ma anche sette importanti punti.

SERIE A2, GIRONE B – I RECUPERI

Lpm Bam Mondovì vs Anthea Vicenza 3-0 (25-23 25-17 25-14)

Club Italia Crai vs Itas Ceccarelli Group Martignacco 1-3 (25-22 23-25 14-25 22-25)

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 35*;

Eurospin Ford Sara Pinerolo 33**;

Lpm Bam Mondovì 30**;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29;

Tecnoteam Albese Volley Como 21***;

Ranieri International Soverato 20**;

Itas Ceccarelli Group Martignacco 21;

Club Italia Crai 15**;

Anthea Vicenza 13**;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 7**;

Egea Pvt Modica 4**.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Sabato 5 febbraio ore 16:00

Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 6 febbraio ore 15:30

Lpm Bam Mondovì – Egea Pvt Modica

Domenica 6 febbraio ore 17:00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons

Ranieri International Soverato – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Anthea Vicenza