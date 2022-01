Biathlon: sette medaglie cuneesi ai Campionati Italiani di Aria Compressa

Il centro fondo e biathlon di Bionaz ha ospitato la prima giornata dei Campionati Italiani di aria compressa per le categoria Allievi/Ragazzi. Sabato si sono disputate le gare sprint dove gli atleti piemontesi hanno fatto la voce grossa conquistando 3 ori, 1 argento e 3 bronzi.

Nella categoria Allievi femminile, il podio è tutto piemontese: tripletta dello sci club Alpi Marittime che piazza Matilde Giordano sul gradino più alto del podio nonostante i 3 errori in piedi e stacca di 11” la compagna di squadra Luna Forneris (1+1). Al 3° posto Cecilia Peano che con un doppio zero ha un distacco di 12” dalla vincitrice. Quinta piazza per Alice Gastaldi (Valle Pesio) che con un solo errore a terra chiude a 18” dalla Giordano. Con due errori al poligono nella serie a terra e con 40” dalla vincitrice è 7^ Anna Fierro (Alpi Marittime). Più attardate le altre piemontesi.

Al maschile, vince il veneto Alex Rossi (Val Biois), seguito dall’altoatesino Andreas Braunhofer (Val Ridanna). Terzo posto, e quindi medaglia di bronzo, per Filippo Massimino (Alpi Marittime) che chiude a 44” dal vincitore. Ai piedi del podio Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) con zero errori al poligono. Con due errori nella serie in piedi Giacomo Barale (Valle Stura) si posiziona all’8° posto-

Nella categoria Ragazzi maschile oro per Nicola Giordano (Alpi Marittime) che con il tempo totale di 15”44.02 e due errori al poligono nella seconda serie si lascia alle spalle il valdostano Cedric Nex (Amis de Verrayes). Terza piazza, e medaglia di bronzo, per l’altro atleta delle Alpi Marittime, Bruno Martino Rosso con un ritardo di meno di 12” dal compagno di squadra.

In campo femminile, medaglia d’oro per Lucia Brocchiero (Valle Stura) che con un errore al poligono chiude con il tempo totale di 13”06.16 e stacca le due atlete altoatesine: medaglia d’argento e di bronzo per Teresa Seeber (Anterselva) e Ilvy Marie Markart (Val Ridanna).

Nella top ten entrano Anna Fierro (Valle Pesio) che chiude in 5^ posizione e Lucia Delfino (Valle Stura) 6^.

c.s.