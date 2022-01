La Bosca S. Bernardo Cuneo batte Il Bisonte Firenze per 3-0 grazie ad una super rimonta nel primo set e a due parziali gestiti bene. Per la squadra di Pistola tre punti importanti che valgono il sorpasso in classifica alla formazione toscana. Ai nostri microfoni, le parole del tecnico cuneese, al quale è stata consegnata la maglia celebrativa delle 100 panchine con Cuneo.