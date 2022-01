Ricoveri Covid in aumento all’Ospedale di Mondovì: 42 in totale

Dai dati fornitoci dall’Asl Cn1 questa mattina, venerdì 14 gennaio, l’Ospedale di Mondovì conta 42 pazienti ricoverati per il Covid.

La struttura ospedaliera probabilmente e se servirà, vista la disponibilità di posti letto ancora su Saluzzo e Cuneo, potrà attivare nuove postazioni, poiché quelle a disposizione sono ormai interamente occupate.

Nei reparti di media intensità, ad oggi si rilevano 38 posti occupati su 40 messi a disposizione. Stando alle informazioni ricevute, invece sono 4 i pazienti trattati in terapia intensiva, su 4 predisposti per tale reparto.

Come dichiarato dalla Regione Piemonte, i pazienti ad oggi ricoverati all’interno dei reparti covid sono per l’80% non vaccinati.