Sci Nordico: tanti successi cuneesi nelle gare della domenica

Seconda giornata di gare, ieri, a Schilpario sede dell’11^ tappa stagionale del circuito di Coppa Italia Gamma Senior di sci nordico.

Dopo la Sprint di sabato, ieri spazio all’Individuale sempre in tecnica libera, con le donne in gara sui 10 km mentre gli uomini sui 15 km. Pista Degli Abeti di Schilpario preparata con sapienza dallo staff del locale Sci Club guidato dal presidente Andrea Giudici, bravi ad amalgamare al meglio la quasi totale presenza di neve artificiale a quel poco di manto naturale. Quattro i giri per le donne e sei per gli uomini, una giornata senza sole ma con temperature sempre al di sotto dello zero.

Nella gara Senior femminile vinta da Stefania Corradini, le piemontesi Maddalena Somà (Valle Pesio) ed Elisa Sordello (Alpi Marittime) si piazzano rispettivamente al 6° e 7° posto. Nella categoria maschile, vinta dall’atleta del centro sportivo Esercito, Mikael Abram, i portacolori del Piemonte, Daniele Serra (Esercito) e Lorenzo Romano (Carabinieri) chiudono la loro giornata al 4° e 5° posto a 36.7 e 43.3 di distacco dal vincitore.

Non solo Coppa Italia in quel di Schilpario: oggi è si anche svolta la mass start in tecnica libera: finale al cardiopalma nella categoria Giovani maschile, dove a spuntarla è Aksel Artusi sull’alfiere delle Alpi Marittime Martino Carollo per soli 0.7′. Ottava piazza per Gabriele Riguado (Alpi Marittime) a 1’34.2, decimo Andrea Gastaldi (Valle Pesio) e 15° Alberto Riguado (Alpi Marittime).

Tra le Giovani femminili, Arina Radu (Nordico Pragelato) è settima nella gara vinta dall’atleta delle Fiamme Gialle, Maria Gismondi. Negli Allievi U16, un ottimo teroz posto per Alessio Romano (Ski Avis Borgo) con un distacco di 25” dal vincitore Federico Pozzi. Al 5° posto Edoardo Forneris (Alpi Marittime). Tra le U16 femminili Aurora Giraudo(Valle Stura) è terza.

A St.Ulrich, nel terzo appuntamento della OPA Cup, 14esimo posto per la cuneese Elisa Gallo nell’individuale in tecnica classica.

In Trentino, nella “Base Tuono Marathon” di Folgaria di 15km a tecnica libera, successo per la monregalese Laura Restagno (Valle Pesio) che ha tagliato il traguardo al primo posto assoluto, sbaragliando la concorrenza di atleti provenienti un pò da tutta Europa.