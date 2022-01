Volley A2/M – Il punto sulla prima di ritorno: Mondovì e Cuneo ferme, ma le avversarie si avvicinano

Seppure molto in sordina, è iniziato il girone di ritorno della Serie A2 maschile di pallavolo. Il turno, come già era previsto, è un turno monco, con tre partite rinviate causa COVID. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo non gioca in casa contro Cantù a causa di più di tre positività nella squadra lombarda. Stesso discorso per la Synergy Mondovì, in teoria di scena a Santa Croce ma fermata da più di tre casi nella formazione di casa. Anche Bergamo-Castellana Grotte è spostata, a causa di diverse positività in entrambe le formazioni. A ciò si aggiunge il turno di riposo di Reggio Emilia.

Rimangono quindi tre partite, i cui risultati non sorridono propriamente alle formazioni della “Granda”. Ad esempio, Mondovì vede Ortona raggiungerla all’ultimo posto in classifica grazie al successo casalingo su Brescia. I lombardi si presentano in emergenza per via delle diverse assenze e non riescono a combattere gli abruzzesi se non nel terzo set. Questi ultimi, grazie anche ai 16 muri punto, ottengono la seconda vittoria consecutiva dopo 10 sconfitte di fila.

Tante emozioni anche in Basilicata, dove i padroni di casa di Lagonegro devono sudare per cinque set per avere ragione di Porto Viro. Gli ospiti si presentano con soli 10 effettivi e con un sestetto obbligatoriamente “sperimentale” ma per due volte riescono a portarsi in vantaggio. I lucani, però, non molano e trascinati da Argenta, Milan (21 punti) e Di Silvestre portano a casa due punti importanti.

Vince, convince e risale in classifica Motta di Livenza. La formazione veneta regola in casa Siena per 3-1 e si porta, pur momentaneamente, di nuovo al quarto posto in classifica. Per la formazione toscana, invece, un’ulteriore sconfitta da attribuirsi a una brutta serata in attacco e in battuta, con tanti errori e poca efficienza.

SERIE A2/M – RISULTATI

Sieco Service Ortona – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 3-1 (25-21, 25-15, 26-28, 25-12)

Cave Del Sole Lagonegro – Delta Group Porto Viro 3-2 (22-25, 25-15, 16-25, 25-19, 15-13)

HRK Diana Group Motta – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (25-17, 25-21, 19-25, 25-13)

Rinviate a data da destinarsi

Kemas Lamipel Santa Croce – Synergy Mondovì

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù

Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte

Riposa: Conad Reggio Emilia

SERIE A2/M – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 25;

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 24;

BCC Castellana Grotte 23, HRK Diana Group Motta 23;

Conad Reggio Emilia 21;

Delta Group Porto Viro 20;

Kemas Lamipel Santa Croce 19;

Pool Libertas Cantù 18;

Cave Del Sole Lagonegro 17;

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 15;

Emma Villas Aubay Siena 13;

Synergy Mondovì, Sieco Service Ortona 8.

1 incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, BCC Castellana Grotte, Conad Reggio Emilia e Kemas Lamipel Santa Croce.

1 incontro in più: HRK Diana Group Motta, Delta Group Porto Viro, Cave Del Sole Lagonegro e Gruppo Consoli McDonald’s Brescia.

SERIE A2/M – PROSSIMO TURNO

Sabato 8 gennaio 2022, ore 18.00

Pool Libertas Cantù – Sieco Service Ortona

Domenica 9 gennaio 2022, ore 16.00

Delta Group Porto Viro – Kemas Lamipel Santa Croce

Synergy Mondovì – Cave Del Sole Lagonegro

Domenica 9 gennaio 2022, ore 18.00

Emma Villas Aubay Siena – Conad Reggio Emilia

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – HRK Diana Group Motta



Domenica 9 gennaio 2022, ore 19.00

BCC Castellana Grotte – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo